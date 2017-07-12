Diyarbakır’a biyokütle enerji santrali geliyor

DİKAD üyesi iş kadını Ferah Dayı, çöpleri enerjiye dönüştüren biyokütle enerji santralini Diyarbakır’a kurmak için proje hazırladı. 50 milyon TL’lik projeye Suudi Arabistanlı bir grup iş adamı talip oldu.

Diyarbakır’da iş adamı Ahmet Durmaz ile 2 yıl önce ADZ Enerji İnşaat Danışmanlık Akaryakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kuran Ferah Dayı, Suudi Arabistanlı bir grup iş adamının sahip çıktığı projesini şöyle anlattı: “Yeni bir teknoloji bu. Canlıların yaşarken geride bıraktıkları ne varsa, çevreye zarar vermeden elektriğe ve su baharına dönüştürüyoruz. Türkiye’de sadece bir örnek tesis var. Biz bunu Diyarbakır’a getirmek istiyoruz. İtalya’da 1500 tane benzer proje var. Ülke enerjisinin yüzde 40’ı bu enerjiden karşılanıyor. Norveç ve İsviçre gibi ülkeler çöp sorununu çözmüşler. Artık Çin’den çöp satın alıyorlar. İsviçre’de özellikle biyokütle tesisleri artık ilçe bazında yaygınlaşmış durumunda. Çöpler vakumla enerji santrallerine taşınıyor ve ayrıştırma yapılarak döngüsü sağlanıyor.

Yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerimiz var. 10 megawatlık bir tesis kurabilmek için Suudi Arabistanlı bir grupla görüşmemiz var. Yatırım tutarı 50 milyon civarındadır. Yakın bir tarihte Diyarbakır’a gelecekler. Bin tonun üzerinde bir çöp çıkışı var kentten. Ayrıca başa bela olan çöpler lisanslı sahada depolanmıyor. Oluşan metan gazı yangınlara neden oluyor. Bu uygulama hayata geçerse ekolojik denge sağlanacak. Sistemimizde her şeyi kullanıyoruz, azotu ayrı, külleri çimento fabrikalarına satıyoruz, gazla elektrik üretiyoruz. Buradan elde edeceğimiz enerji ile Diyarbakır’ın bir ilçesinin elektrik ihtiyacını karşılayabiliriz. Uzman bir kadromuz var. 30-40 kişi istihdam edilecek. Türkiye’de bizimkine benzer projeyi bir tek Marmara Birlik hayata geçirmiş durumda.”