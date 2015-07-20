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Çevre

Diyarbakır yanıyor: Lice ve Kulp ilçelerinde eş zamanlı yangın

Yangınlara müdahale etmekte zorlanan belediye başkanları acil yardım çağrısında bulundu

Fotoğraf: Bestanuce

20 Temmuz 2015 01:31

Veysi Polat

Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale etmekte zorlanan belediye başkanları, acil yardım çağrısında bulundu. Kulp İlçesi'ne bağlı Barın köyünde meydana gelen büyük çaplı yangının ardından, Lice İlçesi'ne bağlı Angul (Duru) bölgesinde de yangın çıktı.

Lice'nin Angul bölgesindeki Duru Jandarma Karakolu yakınlarında, anız yakımı sırasında çıkan yangının kontrolden çıkması sonucunda başlayan yangının tehdit ettiği evler boşaltıldı. Belediye araçları, merkeze 12 km mesafede bulunan bölgeye müdahale etti ancak yetersiz kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen araçlar ve Jandarma'ya ait TOMA'larla yangına müdahale edilmeye çalışılıyor.

Meşe ağaçlarının çok fazla olduğu dağlık bölgedeki yangın, yoğun rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Grisipi bölgesine ulaşan yangınla ilgili olarak, Lice Belediye Başkanı Rezan Durlu, acil yardım çağrısı yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki bütün araçları bölgeye yönlendirirken, yangının olduğu alana yakın olan Bingöl Belediyesi'nden de yardım istendi. HDP'li milletvekillerinin de bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

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