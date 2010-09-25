'Diyarbakır' ve 'Ulucanlar' cezaevleri müze oluyor

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara Ulucanlar Cezaevi ile Diyarbakır Cezaevini müze haline getirme çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.





Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Günay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ile Turizm ve Ticaret AŞ tarafından Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen ''Şiir Günleri''nin ''İstanbul Onuruna İstanbul Şiirleri, İstanbul Şarkıları'' konulu açılış etkinliğine katıldı.





Bakan Günay burada yaptığı konuşmada, toz, toprak ve işgal altında gördükleri Cer Modern'i 2 yıllık yoğun bir çabayla inşa ederek, Ankara'ya büyük bir kültür merkezi hediye ettiklerini belirtti. Mehmet Akif, Nazım Hikmet, Yunus Emre, Melih Cevdet gibi şairlerin eserlerinin yer aldığı etkinliklerin her ayın son cuma günü olmak üzere Haziran 2011'e kadar süreceğini bildiren Günay, bu şiir programını daha da çeşitlendirmek gerektiğini ifade etti.





Cer Modern Sanatlar Merkezi hakkında bilgi veren ve şiir dostlarının bu mekana geldikçe diğer sanat etkinliklerini de görme fırsatı bulacağını vurgulayan Bakan Günay, Ankara'nın İstanbul Cer Modern ile yarışacak düzeyde bir mekana kavuşturulduğunu kaydetti.





Anı müzesi



Bakan Günay, 2010-2011 sanat yılı içinde düzenledikleri bu organizasyonun haricinde Ankara Ulucanlar Cezaevi ile Diyarbakır Cezaevini müze haline getirme çalışmalarına da devam ettiklerini bildirdi.





Diyarbakır Cezaevinde sıkı yönetim mahkemelerinin çalıştığı ve nezarethanelerinin bulunduğu alanı 2011 baharından önce açacaklarını ifade eden Günay, cezaevinde kullanılan bölümün boşaltıldıktan sonra cezaevinin ''Anı Müzesi'' haline dönüştürüleceğini belirtti.





Ankara Ulucanlar Cezaevi ile ilgili olarak da Altındağ Belediyesi ile işbirliği yaptıklarına değinen Günay, yıl sonuna kadar burayı 30 bin metrekarelik bir sanat alanı olarak Ankara'ya kazandıracaklarını vurguladı.





Bakan Ertuğrul Günay, şunları kaydetti: ''Ulucanlar Cezaevinde eskiden kadınlar koğuşu olarak tanımlanan yere çok şık bir kafe yapacağız. Koğuşların bir kısmı müze haline getiriliyor. Buraya Türkiye'nin farklı davalarından gelen insanları olduğu gibi kültür, bilim, sanat camiasından gelen insanları da var. Burada bir yandan onlarla ilgili bir canlandırma müzesi hazırlarken, diğer yandan da anı kütüphanesi oluşturuyoruz. Her türlü görmezden gelmeye rağmen Türkiye'de güzel şeyler oluyor. Özellikle de Ankara'da. Bu etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederim.''



