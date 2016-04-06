Diyarbakır ve Şırnak'ta iki asker daha şehit oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir tankın uçuruma yuvarlanması sonucu bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe beldesinde göreve giden bir uzman çavuş da otomobiline bindiği sırada, başka bir araçtan açılan ateşle şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Uludere kırsalında dün devam eden operasyonlar esnasında bir tankın uçuruma yuvarlanmasına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

05 Nisan 2016 Salı günü Şırnak ili Uludere ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar esnasında, intikal eden bir tankımızın uçuruma yuvarlanması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.