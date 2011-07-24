-DİYARBAKIR VE SİLOPİ'DE İZİNSİZ GÖSTERİ DİYARBAKIR/SİLOPİ (A.A) - 24.07.2011 - Diyarbakır'ın Bağlar ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde izinsiz gösteri yaparak, polise taş ve molotofkokteyliyle saldıran gruplar dağıtıldı. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşanan olayları protesto etme gerekçesiyle Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde toplanan bir grup, BDP İl binasına yürümek istedi. Grubun içerisinden bazı kişilerin polise taşla saldırması sonucu, polis gruba müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı. Öte yandan, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Mahallesi'nde toplanan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu grup, çöp konteynerleriyle yolları kapamak istedi. Polisin uyarısına karşılık, polise taş ve molotofkokteyliyle saldıran göstericiler, tazyikli su ve biber gazıyla dağıtıldı.