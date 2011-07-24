T24 LogoT24 Logo
Gündem

DİYARBAKIR VE SİLOPİ'DE İZİNSİZ GÖSTERİ DİYARBAKIR/SİLOPİ (A.A)

24 Temmuz 2011 23:03

-DİYARBAKIR VE SİLOPİ'DE İZİNSİZ GÖSTERİ DİYARBAKIR/SİLOPİ (A.A) - 24.07.2011 - Diyarbakır'ın Bağlar ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde izinsiz gösteri yaparak, polise taş ve molotofkokteyliyle saldıran gruplar dağıtıldı. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşanan olayları protesto etme gerekçesiyle Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde toplanan bir grup, BDP İl binasına yürümek istedi. Grubun içerisinden bazı kişilerin polise taşla saldırması sonucu, polis gruba müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı. Öte yandan, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Mahallesi'nde toplanan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu grup, çöp konteynerleriyle yolları kapamak istedi. Polisin uyarısına karşılık, polise taş ve molotofkokteyliyle saldıran göstericiler, tazyikli su ve biber gazıyla dağıtıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24