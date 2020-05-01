Diyarbakır ve Bismil kayyımlarından Kuran kursları için ihale

Kayyım yönetiminde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ve Bismil ilçelerinde yatılı kız Kuran kursu yapımı için ihale ilanı yayımlandı. Kayyım yönetimindeki Bismil Belediyesi ise müftülük ve Kuran kursu binalarının onarımı için 270 bin TL’lik ihale düzenledi

Geçtiğimiz yaz Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun kayyım olarak atandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ve Bismil ilçelerinde yatılı kız kuran kursu yapılması için ihale ilanı yayımladı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda 29 Nisan tarihinde yayımlan ihale ilanına göre, kayyım yönetimindeki belediyenin ihalesi 22 Mayıs tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ihale komisyonu toplantı salonunda yapılacak. İhale kapsamında iki ilçeye toplam 10 bin 118 metrekarelik Kuran kursu binaları yapılacağı ve işin 400 gün içerisinde tamamlanması gerektiği belirtildi.

Son yerel seçimlerde HDP’nin yüzde 71 oy oranıyla kazandığı ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel’in kayyım olarak atandığı Bismil Belediyesi de Kuran kursu ve müftülük onarımı için ihale düzenledi.

Bismil Belediyesi, “Müftülük binası ve müftülüğe bağlı Kuran kursunun bakım, onarım ve dönüşüm işi” için 6 Nisan tarihinde ihale yaptı. İhaleyi, 270 bin TL teklif veren İhsan Tuncer kazanırken 17 Nisan’da da sözleşme imzalandığı açıklandı. İhale kapsamında inşaat, mekanik tesisat ve elektrik tesisatı işleri yapılacak.