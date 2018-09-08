Diyarbakır ve Ankara'da protesto: Demirtaş ve Önder'e verilen ceza siyasidir

HDP Diyarbakır il örgütü, önceki gün eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder’e verilen hapis cezasını kınayan bir toplantı düzenledi. İl binasının önünde gerçekleşen basın açıklamasında, ““Davanın açılması da, açıklanan karar da hukuki değil, tamamen siyasidir. Bu karar, hükümetin barış karşıtı, savaşta ısrar eden politikalarının açık bir göstergesidir” denildi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre HDP il binasının önünde yapılan açıklamaya il eş başkanlarının yanı sıra milletvekilleri de katıldı. Açıklamada, Demirtaş ile Önder’in “barış ve çözüm sürecinde oynadıkları rol nedeniyle yargılandıkları” ifade edildi.

Açıklamayı yapan İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Camcı, “Cezalandırılan, Demirtaş ve Önder şahsında Türkiye halklarının çözüm ve barış umududur. İktidar bu kararla toplumun barış arayışını ve umudunu yıkmayı, ortadan kaldırmayı hedefliyor. Aynı zamanda Meclis’ten çıkarılan ve çözüm sürecinin aktörlerine güvence veren ‘çözüm ve müzakere çerçeve yasasını’ da çiğniyor. Böylelikle asla güvenilmez bir durumda olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

"Barışa özlemi dinamitlemiyor mu?"

Çözüm sürecindeki gelişmelere değinen Camcı, şunları söyledi:

“Şimdi sormak istiyoruz; 5 sene önce bütün Türkiye kamuoyunun gözü önünde Kürt sorununun barışçıl çözümü için adımlar atılmadı mı? Bu ülkede analar ağlamasın diye ülkenin dört bir tarafına barış umudu tohumları ekilmedi mi? Akil insanlar heyetleri oluşturulup, Türkiye’nin 7 bölgesinde çalışmalar yürütülmedi mi? İmralı’ya, Sayın Öcalan’ın yanına ve Kandil’e devletin ve güvenlik kaynaklarının isteği ve bilgisi dahilinde gidilmedi mi? Bütün bu süreçler toplumun gözü önünde, toplumun rızasıyla yapılmadı mı? Bütün bu süreçlerde üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren vekillerimizin, arkadaşlarımızın şimdi cezalandırılması, bir kez daha bu ülkenin barışa olan özlemini dinamitlemiyor mu?”

Barışın er ya da geç gerçekleşeceğini söyleyen Camcı, “Bu süreçte topluma karşı sorumluluğu yerine getirmeyenler, tarih ve toplum huzurunda mahkum ve mahcup olacaktır” dedi. Açıklamanın ardından, HDP’liler kısa bir oturma eylemi gerçekleştirdi.

Ankara'da eyleme polis engeli

Demirtaş ve Önder’e verilen hapis cezalarını protesto etmek için Ankara Sakarya Caddesi’nde yapılmak istenen açıklamaya ise polis izin vermedi. Polisin müdahalesi üzerine açıklama HDP İl Başkanlığı önünde yapıldı. Açıklamaya HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz’ün yanı sıra demokratik kitle örgütlerinden temsilciler katıldı.