Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, Önder'e 3 yıl 6 ay hapis cezası

Yaklaşık 2 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski HDP Ankara Milletvekili i Sırrı Süreyya Önder'le "Terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl, 8 ay, Sırrı Süreyya Önder'in 3 yıl, 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. HDP, Demirtaş ve Önder'e ceza verilmesini "iktidarın savaş politikasını sürdürme kararı" olarak değerlendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7'nci celsesi görülen duruşmaya halen Edirne Kapalı Cezaevi'nde başka bir suçtan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş SEGBİS üzerinden katıldı. Önder ise salonda.

Duruşma salonuna Edirne'den SEGBİS ile bağlanan Demirtaş sözlerine, Sırrı Süreyya Önder ile avukatları ve duruşmayı takip etmek için gelenleri selamlayarak başladı. Demirtaş'ın kısa bir açıklamasının ardından sözü avukatları aldı. Duruşma avukatların savunmalarıyla devam etti.

SEGBİS'ten görüntülü konuşan Demirtaş, "Mahkemede savunma yapmaktan korkacak halim yok. Daha önce de söyledim, nerede ne konuşmuşsam noktasına virgülüne kadar arkasındayım. Kaçacak halimiz yok" diye konuştu.

Mahkeme heyetine tepki

Mahkeme heyetine tepki gösteren Demirtaş, "Biz bu ülkenin eşit yurttaşlarıysak bizim siyasi kimliğimiz sizi ilgilendirmemeli. Savunma hakkımıza saygı duymanızı beklemek de hakkımızdır" ifadesini kullandı.

Demirtaş, kendisine 2 gün önce tebliğ edilen mütalaaya karşı son savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, talebi reddetti.

Mahkeme heyeti, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay Sırrı Süreyya Önder'e 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kararın ardından HDP'nin resmi sosyal medya hesabından "Bu, iktidarın savaş politikasını sürdürme kararıdır. İdlib’te çeteleri destekleyenlerin kendi halkına savaşı reva görmesine teslim olmayacağız. Demirtaş - Önder’in barış tutumu, tutumumuzdur" paylaşımı yapıldı.