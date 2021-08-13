Diyarbakır ve Adana'da ev baskınları; çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır ve Adana'da yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Diyarbakır’da helikopter destekli düzenlenen operasyonda 59 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken Adana'da ise 29 adrese baskın yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ve örgüt propagandası gerekçeleriyle yürütülen soruşturma kapsamında 88 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 104 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 59 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘sosyal medya paylaşımları’ ve ‘örgüt propagandası’ gerekçeleriyle yürüttüğü soruşturma kapsamında ise 29 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

Polislerin evlerin kapılarını kırarak baskın yaptığını kaydedildi.

Gözaltına alınanların sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü belirtildi. (DHA, Mezopotamya Ajansı)