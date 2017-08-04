Diyarbakır Valisi'nden, fabrika işçilerine "sigarayı bırakana bir maaş ikramiye" sözü

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, işçilere sigaranın zararlarını anlatması sonrasında, "Sigarayı bıkırsanız sizlere prim verilecek" dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaret ettiği iplik fabrikası işçilerinden sigarayı bırakmalarını istedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, buradaki fabrikalarda incelemelerde bulundu. Pamuk ipliği üretim tesisini gezen Vali Güzeloğlu, öğle molasında fabrikanın kameriyesinde sigara içen işçilerin yanına gitti. İşçilere sigaranın zararlarını anlatan Vali Güzeloğlu, sigarayı bırakan işlere bir maaş ikramiye verilmesi için fabrikanın personel müdürü Mahmut Dincer'e teklifte bulundu.

İşçiler ise valinin teklifine karşılık sigarayı bırakmanın zor olduğu cevabını verince Güzeloğlu, "Bir maaş ikramiye olsa da mı?" diyerek, sigarayı bırakmaları konusundaki ısrarını sürdürdü. "Sigara, sizi bırakmadan siz onu bırakın" diyen Vali Güzeloğlu, sigarının tehlikeli ve çok zararlı olduğu söyledi. Fabrika müdürünün de kabul ettiği teklifini tekrar eden Vali Güzeloğlu, "Sigarayı bıkırsanız sizlere prim verilecek" dedi.