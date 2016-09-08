Diyarbakır Valisi: Silvan ve Sur belediyelerine kayyım atanmadı

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy , Silvan ve Sur belediyelerine kayyım atandığına dair çıkan haberlerle ilgili olarak "Şu anda kayyum ataması yapılmamıştır. Diyarbakır'a döndüğümde değerlendirilecek konulardan biridir. Kayyım atanmayacak anlamına gelmiyor. Şu anda bir görevlendirme ve atama yok" dedi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Anadolu Ajansı (AA) abonelerine geçtiği haberde iki belediyeye kayyım atandığını bildirmişti. DHA, "İki belediyeye kayyım atandı" başlığıyla yayımlanan haberinde "Silvan İlçe Belediyesi'ne kayyım olarak İlçe Kaymakamı Murat Kütük, Sur Belediyesi'ne de Sur Kaymakamı Dr. Memduh Tura'nın atandığı belirtilirken 9 il genel meclis üyelerinin yerine de yeni atamaların yapılacağı öğrenildi" ifadelerine yer vermişti. DHA, daha sonra bu haberi geri çekti.

Vali Aksoy, belediyelere kayyım olarak ilçe kaymakamlarının atandığı yönündeki iddiayla ilgili olarak da "Henüz bir atama yok. Atama yapılırsa da değerlendirilecek isimlerden biridir kaymakamlar" dedi.

Habertürk'ten Veysi İpek'e konuşan Hüseyin Aksoy'un açıklaması şöyle:

"Şu anda kayyım ataması yapılmamıştır. Kanun Hükmünde Kararname bilindiği gibi çıktı. Göreve iade edilmeyen belediye başkanları var. Dönüşümde değerlendirilecek. Diyarbakır'a döndüğümde değerlendirilecek konulardan biridir. Kayyum atanmayacak anlamına gelmiyor. Şu anda bir görevlendirme ve atama yok. Atama yapılırsa da değerlendirilecek isimlerden biridir kaymakamlar"

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili olarak valiler toplantısında konuşmuş, Yıldırım "Belediye başkanlarıyla ilgili valilerimize tam yetki verildi. Lütfen çekingen, ürkek davranmayın. Bu bir vebaldir, büyük bir sorumluluktur. Hiç tereddüt etmeyin, yasaları uygularken asla ve asla tereddüt etmeyin. Gençlerimizi dağa teşvik edenlere asla prim vermeyin. Gereğini yapın kardeşlerim" demişti. Soylu da "Türkiye'de yerel yönetimler üzerinden terör örgütlerini besleyen bir anlayış söz konusudur. Bu devlet tarafından tespit edilmiştir. Bugün 28 belediyeye uygulanmıştır. Kanun Hükmünde Kararname çıktı. Kararlılığımızdan geri adım atmamız mümkün değildir. Neymiş, müsaade etmeyeceklermiş. Ya herro ya merro devletin gücünü anlamayanlara gerekli cevabı vereceğiz. Teröre destek veren belediyeler hakkında gereği yapılacak" ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Sur Belediye Başkanı Seyid Narin ve Silvan Belediye Başkanı Yüksel Bodakçı, daha önce yaptıkları "öz yönetim" açıklamaları nedeniyle 2015 yılının Ağustos ayında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden alınmışlardı.

Yargı süreci devam ediyor

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden Sur Belediye Başkanı Narin hakkında "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden Silvan Belediye Başkanı Bodakçı hakkında da "Devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

674 sayılı KHK'nın ilgili maddesi ne diyor?

"Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla yararlanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulacak"