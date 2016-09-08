Sebahat Tuncel'den 'kayyım' açıklaması: Yok hükmündedir, tanımıyoruz!

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Sur ve Silvan belediyelerine kayyım atandığı iddiasına ilişkin "Yok hükmündedir, tanımıyoruz" dedi.

Tuncel, "Halk iradesini gasp eden belediyelerimize kayyum atayanlar bilmelidir ki kayyum bizim için yok hükmündedir, tanımıyoruz. Hukuksuz kayyum atamalarına karşı, Tüm halkımızı kendi iradesi etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın Sur ve Silvan belediyelerine, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında valilik tarafından kayyım atandığı öne sürülmüştü.

646 sayılı KHK'nın ilgili maddesi ne diyor?

“Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla yararlanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulacak. “