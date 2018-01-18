Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: Suriyeli mülteciler için Göçmen Sağlık Merkezi açılacak

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte 31 bin civarında Suriyeli mülteci olduğunu, bunların yarısına yakının çocuk ve gençlerden oluştuğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu, ayrıca mültecilere sağlık hizmeti verilmesi amacıyla 20 gün içinde Göçmen Sağlık Merkezi açılacağını söyledi.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, 2017 yılında yapılan sağlık yatırımları ile 2018\'de yapılması planlanan yatırımların değerlendirildiği toplantıda konuştu. Bir otelde düzenlenen toplantıda Güzeloğlu, yaklaşık 31 bin Suriyeli mültecinin kentte yaşadığını belirtti. Sığınmacılara sağlık hizmeti verilmesi amacıyla yaptırılan Göçmen Sağlık Merkezi\'nin kısa sürede hizmete alınacağını kaydeden Güzeloğlu, Suriyeli mültecilerin yarısının çocuk ve gençlerden oluştuğunu vurguladı.

Güzeloğlu, \"Daha ciddi, kalıcı ve sürekli bir hizmet sunmak adına önümüzdeki sanırım, 15 veya 20 gün içerisinde göçmen sağlık merkezini Bağlar ilçesinde açıyoruz. Bu merkezde sağlık hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve temel bütün gerekler karşılanacaktır. Geçtiğimiz 15 Ocak’ta ihalesi gerçekleştirilen ve bu yıl yapımına başlanacak olan 30 yataklı AMATEM ve 20 yataklı ÇAMATEM, uyuşturucuyla mücadelede hükümetin kararlı mücadelesi doğrultusunda önemli tedavi ve rehabilitasyon merkezleridir. Hizmete de en kısa sürede girecektir\" dedi.

\'2017\'DE ÖZEL HASTANELERDE SEZARYEN ORANI YÜKSEKTİ\'

Kamu kurumlarında ve devlet hastanelerinde, bu yıl içinde, sezaryen oranlarının Türkiye ortalamasının altında olduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

\"Buna rağmen özel hastanelerde çok yüksek olan sezaryen oranlarına dikkat çekmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı doğrultusunda normal doğum yapılması esastır. Sezaryen zorunlu zamanlarda ve gereken durumlarda kullanılması tercih edilmelidir. Ne yazık ki ilimiz göstergelerinde 2017’ye baktığımızda özel hastanelerimizde sezaryen oranı yüksektir. Bu konuda bilgilendirme ve denetim faaliyeti icra etme ile anne adaylarını üzerinde bilinçlendirme yapılmalıdır. Bununla ilgili olarak gebelik okulu hazırlanması ve bilgilendirmesi normal doğumla gerçekleştirmesi yolunda 2018’de yoğun bir çaba sarf edeceğiz.\"

​Toplantı, yapılan konuşmanın ardından basına kapalı devam etti.

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