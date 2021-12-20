Diyarbakır Valisi görevden aldığı özel kalem müdürünün yerine yakın korumasını atadı

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Münir Karaloğlu'nun Valilik Özel Kalem Müdürlüğü'nde yaptığı atama dikkat çekti. Karaloğlu, yaklaşık bir yıldır özel kalem müdürlüğü görevini yapan Mustafa Çakmak'ı görevden alarak yerine yakın korumalığını yapan Yavuz Demir'i özel kalem müdür vekili olarak atadı.

Sözcü'de yer alan habere göre; DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, Münir Karaloğlu'nun Olağanüstü Hal (OHAL) valisi gibi davrandığını belirterek, kayyımın diğer atamalarına dikkat çekti:

“Büyükşehir Belediyesindeki ‘İthal bürokrat atamaları', ‘çifte maaş' ve ‘torpil atamalar' ile ilgili olarak hiçbir açıklama yapmayan, şeffaflık ve denetimden uzak bir şekilde iş ve işlem yapan Kayyım geçtiğimiz aylarda, Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ)'de skandal atamalar yapmıştı.

“Bir an evvel açıklama yapmasını bekliyoruz”

Geçtiğimiz aylarda Vali ve Büyükşehir kayyumu Münir Karaloğlu'nun talimatı ile AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'in kuzeni Sibel Çelik, DİSKİ'ye özel kalem müdürü yapılmış, buradan da Özel Kalem Müdürlüğü yoluyla devlet kadrosu alan Çelik Antalya iline tayin edilmişti. Şimdi de Diyarbakır valisi, valilik özel kalem müdürünü görevden alarak yakın koruması olan Yusuf Demir isimli kişiyi özel kalem müdür vekili olarak atamıştır. Bu konuda Vali Karaloğlu’nun bir an önce açıklama yapmasını bekliyoruz."

“Merkezi idarenin bu duruma el koyması gerekiyor”

Konunun takipçisi olacağını belirten Ülsen, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Devlet ve idare geleneğini yok sayan bu uygulama, milyonlarca insanın hakkı ve hukuk gasp edilerek yapılmaktadır. Görebildiğimiz kadarıyla özel kalem müdürü ya da vekili statüsü / atamaları adam kayırmanın başka bir yolu ve yöntemi olarak kullanılıyor. Merkezi idarenin bu duruma el koyması ve başkaca bu şekilde atamaların gözden geçirilmesi ve varsa bu atamaların ve memurlukların geri alınması gerekmektedir. Konunun takipçisi olacağız."