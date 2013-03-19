Diyarbakır Valisi: Cezaevi kapatılmayacak

Diyarbakır Cezaevi'nden mahkumların başka cezaevlerine nakledilmesi konusunda konuşan Vali Toprak 'Cezaevinin kapatılması söz konusu değil' dedi.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin boşaltılması iddiaları ile ilgili olarak, "Cezaevinin kapatılması söz konusu değil. Kapasitenin aşılması dolayısıyla başka cezaevlerine aktarım yapılıyor" dedi.

Vali Toprak , son günlerde Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin boşaltılmaya başlandığıyla ilgili haberlerin yayımlandığını anımsattı.

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin boşaltılmadığını, sadece kapasitenin aşılması nedeniyle cezaevindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için başka cezaevlerine aktarımın yapıldığını vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

"Bin 45 kapasiteli olan Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlü sayısının bin 200'e ulaşması üzerine, Adalet Bakanlığı durumu müsait olan hükümlülerin başka cezaevlerine aktarılmasını kararlaştırdı. Bu doğrultuda bazı hükümlüler başka cezaevlerine götürülüyor. Cezaevinin kapatılması söz konusu değil. Kapasitenin aşılması dolayısıyla başka cezaevlerine aktarım yapılıyor. Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nin yanında modern bir çezaevinin yapımı sürüyor. Bu cezaevi tamamlanmadan Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltılamaz."