Diyarbakır Cezaevi boşaltılıyor

Adını 12 Eylül darbesinde, mahkûmlara yapılan işkencelerle duyuran Diyarbakır Cezaevi hakkında, Adalet Bakanlığı boşaltma kararı aldı. İlk etepta 300 mahkûm başka hapishanelere nakil edilecek.

İlk 300 kişilik mahkûm kafilesi önümüzdeki günlerde uçakla Diyarbakır’dan Tekirdağ’a getirilecek. Tekirdağ F Tipi cezaevinin yanına teni inşa edilen 5 bin kişilik Tekirdağ Kapalı Cezaevi kampüsünde 300 mahkum için yer hazırlandı.

İmralı görüşmeleri devam ederken hükümet kanadından açılım sürecine katkı sağlayacak bir adım daha geldi. Adalet Bakanlığı 12 Eylül işkenceleri ile anılan Diyarbakır Cezaevi’ni boşaltma kararı aldı. Bakanlık Tekirdağ Adliyesi ile yaptığı yazışmalarda Diyarbakır’dan gelecek 300 mahkum için yer hazırlanmasını talep etti. F Tipi cezaevinin yanına yeni inşa edilen 5 bin kişilik Tekirdağ Kapalı Cezaevi kampüsünde 300 mahkum için yer hazırlandı. Cezaevinde 500 yeni mahkumun gelmesi ihtimaline göre hazırlık yapıldığı kaydedildi.

'300 mahkûm uçakla taşınacak'

300 mahkumun uçakla taşınması çalışmalarında ise sona gelindiğini bildirildi. Bir hafta içinde 300 mahkumun Diyarbakır’dan uçakla Çorlu Havaalanı’na getirileceği buradan da ring araçları ile Tekirdağ Kapalı Cezaevi’ne taşınacağı bildirildi. Bu nakil işlemleri esnasında 500’e yakın asker ve polisin görev alacağı kaydedildi.

'12 Eylül işkenceleriyle anılıyor'

Öte yandan başka illere sevklerle boşaltılacak cezaevinin müze mi yapılacağı, yoksa yıkılıp yerine okul binası mı inşa edileceği yönünde bir açıklama yapılmadı.