Diyarbakır Valiliği'nden HDP'li vekillerin iddialarına yanıt

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla, HDP\'li vekillerin Lice İlçesi\'ne bağlı Bağlan Köyü\'nde terör örgütü PKK\'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda helikopterden sivil halka ateş açıldığı iddiasını yalanlayarak, \"Operasyon birliklerince, helikopterden iniş esnası ve sonrasında güvenlik kuvvetlerine ateş eden terörist ve işbirlikçilerine ateşle karşılık verilmiş, kesinlikle teröristler ile işbirlikçi şahıslar haricinde hiçbir vatandaşa ateş edilmemiş\" denildi.

Lice İlçesi Bağlan Köyü’nde 3 Eylül 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon ile ilgili bazı basın yayın organlarında HDP milletvekillerinin gündeme getirdiği, \"sivil halka helikopterden ateş açıldı\" iddialarına Diyarbakır Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. Gerçekleri çarpıtan açıklamalar karşısında aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasının gerekli olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Diyarbakır ili Lice İlçesi Bağlan Köyü’ndeki bir şahsın konutuna 3 Eylül 2017 Pazar günü saat 16.00 sıralarında 2 teröristin geldiği ve söz konusu evde çuval içerisinde silah ve mühimmat bulunduğu yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, aynı gün saat 20.00’dan itibaren operasyon icra edilmiştir. Söz konusu operasyon esnasında, teröristlerin bulunduğu evin kuzeyindeki uygun bir arazi kesimine helikopterle inmekte olan operasyon birliklerine evde bulunan teröristlerce ateş açılmış, operasyon birliklerince söz konusu ateşe ateşle karşılık verilmiş, müteakiben evden çıkarak dere yatağına doğru kaçmakta olan 1 terörist, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 133 adet 5.45 mm çapında fişek, 2 el bombası, 1 boş tabanca şarjörü kılıfıyla, 1 ses kayıt cihazı ve 1 şemsiye ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristin, 1988 Şırnak doğumlu, 2011 yılı Şırnak ili Beytüşşebap İlçesi kırsalı katılımlı Dijvar kod adlı Mehmet Barkın isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin; 21 Eylül 2015 tarihinde, Dicle İlçe merkezindeki Kaymakamlık konutu, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet binası ve zırhlı cobra aracına roketatarlı saldırı, 26 Aralık 2015 tarihinde, Ergani İlçe merkezindeki Kaymakamlık konutuna roketatarlı saldırı, 16 Ocak 2016 tarihinde, Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığına roketatarlı saldırı, 5 Şubat 2016 tarihinde, Hani İlçesi Vezirboğazı bölgesindeki Üs bölgesine roketatarlı saldırı, 18 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır ili Dicle İlçesi Taşağıl Köyü yol ayrımındaki yol kontrol faaliyetinde görevli personele silahlı saldırı, 21 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır-Bingöl Karayolu, Çalıbükü Köyü mevkiinde yol kesme ve araç yağmalanması,1 Mayıs 2016 tarihinde, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına patlayıcı madde yüklü araçlı saldırı neticesinde 1 personelin şehit edilmesi, 36 personelin yaralanması, 12 Mayıs 2016 tarihinde, Diyarbakır ili Sur ilçesi Sarıkamış Köyü Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi neticesinde, 16 vatandaşın şehit edilmesi, 23 vatandaşın yaralanması eylemlerini gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları arasında bulunduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir. İddia edildiği ve çarpıtıldığının tam aksine sivil katliamın faili ve masum insanların katili terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

YARALILAR HELİKOPTERLE DİYARBAKIR\'A GETİRİLDİ

Teröristlerin bulunduğu evin doğu istikametine kaçışlarının önlenmesi amacıyla, helikopterle inmekte olan ikinci grup operasyon birliklerine, helikopterden iniş esnasında teröristlerce ateş açıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

\"Terör örgütü üyeliği, kasten öldürme ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olmak üzere 3 ayrı suçtan \'Aranıyor\' kaydının yanı sıra üzerinde 1 el bombası bulunan Celal Yıldırım yanağından ve kafasından ağır yaralı halde, Bedri Yıldırım ise sağ olarak yakalanmıştır. Olay yerindeki 1 el bombası muhafaza altına alınmış, yaralı Celal Yıldırım, bölgeye gönderilen genel maksat helikopteri vasıtasıyla Bağlan Köyü’nden Lice Devlet Hastanesi\'ne, akabinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Teröristler ve bölücü terör örgütü işbirlikçilerince, operasyon birliklerine helikopterlerden iniş esnası ve sonrasında ateş edilmekte iken köy içinde Münir Serin isimli bölücü terör örgütü işbirlikçisi şahsın da sağ ayak kaval kemiğinden yaralı olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye gönderilen ambulans vasıtasıyla Bağlan Köyü’nden Lice Devlet Hastanesine, akabinde genel maksat helikopteri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir.Teröristlerin bulunduğu ev mücavirinde 4 Eylül 2017 Pazartesi sabahı icra edilen temas araması neticesinde, 1 Glock marka tabanca, 10 kilo toz esrar, 50 gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirilmiştir.\"

TERÖRİST VE İŞBİRLİKÇİLER DIŞINDA KİMSEYE ATEŞ EDİLMEDİ

Bağlan Köyü\'nde PKK\'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonun bilançosunun da yeraldığı valilik açıklamasında, \"Operasyon birliklerince, helikopterden iniş esnası ve sonrasında güvenlik kuvvetlerine ateş eden terörist ve işbirlikçilerine ateşle karşılık verilmiş, kesinlikle teröristler ile işbirlikçi şahıslar haricinde hiçbir vatandaşa ateş edilmemiş, yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle icra edilen operasyon neticesinde, 1’i ölü, üzerinde el bombası bulunduğu halde 1’i ağır yaralı olmak üzere 2 terörist, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 133 adet 5.45 mm çapında fişek, 2 el bombası, 1 boş tabanca şarjörü kılıfıyla, 1 ses kayıt cihazı ve 1 şemsiye ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Havanın aydınlanmasını müteakip yapılan ayrıntılı arama sonucunda, ölü olarak ele geçirilen teröristin bulunduğu mevkiide, 1 Glock marka tabanca, 10 kilo toz esrar, 50 gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirilmiştir. Teröristleri evinde barındıran ve operasyon birliklerinin helikopterle inişleri ve sonrasında güvenlik kuvvetlerine söz konusu evden ateş eden 1 şahıs ayağından yaralı, 1 terörist işbirlikçisi ise sağ olarak yakalanmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bilgi verilmesinin akabinde, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve toz esrar maddesi muhafaza altına alınmış olup, soruşturmaya Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma işlemlerine devam edilmektedir\" ifadelerine yer verildi.