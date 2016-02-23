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Diyarbakır Valiliği: Sur'daki sivillerin bölgeden tahliyesi için her türlü kolaylık sağlanacaktır

"Hiçbir çıkma talebi olmadı"

23 Şubat 2016 23:58

Diyarbakır Valiliği, operasyonların devam ettiği Sur ilçesinde mahsur kalan ailelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bölgede sivil vatandaşların bulunması ve bunların bulundukları bölgeden çıkmak istemeleri halinde bugün saat 16:00'da güvenlik kuvvetleri tarafından her türlü kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Diyarbakır’da Sur ilçesinde bir evin bodrum katında mahsur kalan ve ardından oradan çıkarılıp gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mazlum Dolan bu gece tutuklandı. Bodrum katından yaralı olarak çıkan Fatma Ateş hayatını kaybetmiş ve ailesinden beş kişi tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, operasyonlar ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur’un altı mahallesinde sivillerin mahsur kalmasıyla ilgili adım atılacağı haberi geldi. Diyarbakır Valiliği siviller için kolaylık sağlanacağını belirtti.

Açıklamada, PKK’lıların, teslim olmaları halinde can güvenliğinin devlet güvencesi altında olacağı ve adli makamlara teslim edilecekleri de belirtildi.

 

Valilik: Hiçbir çıkma talebi olmadı

 

Diyarbakır Valiliği, sokağa çıkma yasağı süren Sur’dan çıkmak isteyenlere kolaylık sağlanacağı açıklamasının ardından akşam saatlerinde yaptığı ikinci açıklamada ise, hiçbir tahliye talebinin olmadığını bildirdi.

Valiliği yaptığı açıklama şöyle:

“Sur içinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kazılan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması ve bombalı tuzakların temizlenmesi çalışmalarının sürdürüldüğü ve bu nedenle sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği bölgelerde halen sivil vatandaşların bulunduğu, bu vatandaşların bulundukları bölgeden çıkmak istedikleri bazı STK’lar tarafından iddia edilmesi üzerine, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından 23 Şubat 2016 Salı günü saat 16.00’da güvenlik koridoru oluşturulacağı ve söz konusu bölgeden çıkmak isteyen herkese gerekli her türlü kolaylığın sağlanacağı, konusunda basın duyurusu yapılmış, konu yazılı ve görsel basın kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla duyurulmuştur. Anılan saatte güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve çıkma taleplerinin beklenmesine rağmen, hiçbir çıkma talebi olmamıştır. Söz konusu bölgede halen sivil vatandaşların bulunduğu ve bu bölgeden çıkmak istediklerinin iletilmesi halinde, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından 24 Şubat 2016 Çarşamba günü 15.30 – 17.00 saatleri arasında, bölgeden çıkmaları için her türlü önlem alınacak ve gerekli her türlü kolaylık sağlanacaktır. Daha önceki duyurularda belirtildiği gibi; teslim olmak isteyen BTÖ mensuplarının can güvenliği devlet güvencesi altındadır. Teslim olanlar adli makamlara teslim edilecektir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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