Diyarbakır Tabip Odası: Vaka sayısında 4-5 katlık bir artış var

Koronavirüs risk haritasında mavi kategoride olan Diyarbakır’da pozitif vaka sayılarındaki artış ile harita sarıya boyandı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, 45-50 olan günlük vaka sayısının 250’ye çıktığını belirterek, 4 kattan fazla bir artış olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, Diyarbakır’ın, kontrollü normalleşme sürecinin başında vaka sayısı olarak Türkiye’nin en az riskli illerinden biri olduğunu belirterek, şuan pozitif vakaların 4 kattan fazla bir artış olduğunu belirtti.

Turan şu ifadeleri kullandı:

"1 Mart öncesine kadar ocak-şubat aylarında, özellikle kısmi de olsa alınan tedbirlerin etkisiyle vaka sayıları düşmüştü. Günlük vaka sayısı 40-50’lerdeydi. Yapılan testlerde pozitif çıkma oranı yüzde 3-5 civarındaydı. Ancak şu an çalışma alanlarımızdan aldığımız bilgilere göre günlük yapılan 1500 testten pozitif çıkma oranı yüzde 20’yi buldu.

Vaka sayısında 4-5 katlık bir artış var. Günlük 45-50 olan vaka sayısı şu an ortalama 250’ye çıktı. Bu çok ciddi bir artıştır. Hastanelerde yatan hasta sayısında küçük bir artış var. Biz bunu 1 Haziran sürecinde de deneyimledik. 1 Haziran’dan önce günlük 60 vaka varken, 1 Haziran’dan sonra vaka sayısında piki yaşadık. 1 Mart sürecinde aynı şeyi söyledik, tedbirlerin bu şekilde hızlı kaldırılması bizi korkutuyor. Çünkü kalabalık mekanlarda bir araya gelme, kapalı mekanların açılması virüsün yayılması için en güçlü ortamlardır. Böyle olunca da maalesef sonuç da bu şekilde oluyor. Pandemi bitmiş değil, varyantlar ortaya çıkıyor, daha bulaşıcı ve ölümcüldür. Yaygın aşılama yapılmadığı için de maalesef bulaşının önüne geçilemiyor"