Diyarbakır Surları'nda tehlikeli hareketler

Ramazan YAVUZ/DİYARBAKIR (DHA) -DİYARBAKIR\'ın tarihi surları hafta sonları binlerce ziyaretçinin akınına uğrarken, surları gezen gençler hatıra fotoğrafı çektirmek ve selfie yapmak için tehlikeli hareketler yapıyor. Gençler, adeta ölümü göze alarak, surların en uç noktalarına kadar gidip fotoğraf çektiriyor.

Çin Seddi\'nden sonra 5 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun ikinci suru olarak bilinen tarihi Diyarbakır Surları, gün doğumu ve batımında kartpostallık görüntüler yaratırken, kenti görmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Surların en büyük burcu olan ve kenti görmeye gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği Mardinkapı semtindeki Keçi Burcu ise 2 yıldır yasaklı olan bölgede yer alması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin daha çok ilgisini çekiyor. Yükseklikleri 15-25 metre arasında değişen ve hiçbir güvenlik önleminin olmadığı Yedikardeş ve Benusen burçlarına özellikle akşam saatlerinde çıkanlar hatıra fotoğrafı çekiyor.

Surların üstüne çıkan ve Hevsel Bahçeleri\'nin manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen gençlerin tehlikeli hareketleri ise görenleri şaşırtıyor. Surların en sonuna kadara giderek, ayaklarını boşluğa uzatıp oturan ve her an düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan gençler, selfie çekmek için kimi zaman ölüm tehlikesini bile göze alıyor.Tarihi surları gün batımında gezenlerin oluşturduğu silüet ise kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağlıyor. 2014 yılının Ocak ayında surları gezen genç bir kız, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi tarafından itilerek aşağı atılmış ve yaşamını yitirmişti.

FOTOĞRAFLI