Diyarbakır surları UNESCO yolunda

Tarihi Diyarbakır Kalesi ve Surlarının, UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
26 Ağustos 2011 03:00
T24- Tarihi Diyarbakır Kalesi ve Surlarının, UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemesine rağmen, M.S 349 yılında Roma İmparatorlarından 2. Constantinus zamanında kentin etrafının surlarla çevrilerek kalenin güçlendirildiği bilinen ve yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Surları, bölge tarihinin surlar üzerindeki kitabelerden okunması özelliğiyle dünyada tek örnek olarak bulunuyor. Üzerindeki kabartma ve yazıtlarıyla döneminin sanatsal özelliklerini yansıtan surlar, üstten görünümüyle ''Kalkan Balığını'' andırıyor. Olağanüstü görkemiyle yakınından geçenlere, üzerindeki figürlerle adeta tarihin sırlarını fısıldayan surlar, son yıllarda sürdürülen hummalı çalışmalarla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) ''Dünya Kültür Mirası Listesi Adaylık Dosyası''nda yer almaya hazırlanıyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Teyfik Arıtürk AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Diyarbakır surlarının 5 bin 700 metre uzunluğuyla dünyanın muhteşem yapılarından biri olduğunu söyledi. İlk kez 2000 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO'ya Dünya Kültür Mirası Listesi için başvurulduğunu belirten Arıtürk, el birliğiyle çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesince de koruma amaçlı imar planı hazırlandığını belirten Arıtürk, ''Bunlar tamamlandıktan sonra inşallah surlarımız hak ettiği değeri alarak Dünya Kültür Mirası Listesine girecek ve daha iyi tanıtımını sağlamış olacağız'' dedi.