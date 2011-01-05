-DİYARBAKIR SURLARI DÜNYA KÜLTÜREL MİRAS ÖN LİSTESİNDE DİYARBAKIR (A.A) - 05.01.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünce, tarihi Diyarbakır surlarının UNESCO'nun Dünya Kültürel Miras Ön Listesine alındığı bildirildi. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Tarihi Surlar ve İçkale'de çok önemli kültürel tabiat varlıklarının olduğunu, belirterek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Diyarbakır gezisinde Surlar ve İçkale'nin ''Cumhurbaşkanlığı himayesine'' aldığını hatırlattı. Bundan sonra tüm dinamiklerin de katılımıyla hem Diyarbakır'da hem de Ankara'da seri toplantıların başlayacağını ifade eden Toprak, şöyle dedi: ''Hemen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile irtibata geçtik. Tabii ki eserler sadece Diyarbakır'ın, ülkemizin değeri değil. Önemli medeniyetler gelmiş geçmiş. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki eserleri tüm dünyaya yayan ve ortak kullanım alanı oluşturan bir teşkilatı var. UNESCO'nun kültürel miras listesinde yer almasıyla ilgili dün Kültür ve Turizm Bakanımız, Kültür ve Tabiat Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüne talimat verdi. Çalışmayı başlattılar ve ön listeye aldılar.'' Bundan sonra bir alan yönetim sistemi kurulacağını, bu konuda bir yönetmeliğin bulunduğunu aktaran Toprak, ''Bunlar yapıldıktan sonra umuyorum surlar en kısa sürede Dünya Kültürel Miras Listesi'ne alınır. Bir turizm markası olabilecek, sadece Diyarbakır adına değil, tüm ülkemiz ve dünya adına bir marka şehir oluşturmanın önemini ortaya çıkarmış olacağız. Dünya Kültür Miras Listesi'ne almak himayeye almak elbette ki çok önemlidir. Bir taraftan da bunların içerisinde ne olacağı alan yönetiminde belirlenecek'' dedi. Toprak, kent konseylerinin her türlü ideolojiden uzak olarak çalışma yürütmelerinin çok önemli olduğunu, ideolojilerden uzak çalışılması halinde her şeyin daha iyi yoluna gireceğini söyledi.