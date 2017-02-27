Diyarbakır Sur'da yük treninin geçişi sırasında raylara yerleştirilmiş bomba patladı

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı beldesi Karpuzlu Mahallesi’nde patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin yük treninin geçişi sırasında infilak eden raylara yerleştirilmiş bombanın sebep olduğu anlaşıldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlamanın ardından çevredeki köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Bölgeye giden polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralı olmaması üzerine ambulanslar da kendi istasyonlarına çekildi. El yapımı patlayıcının patlatıldığı bölgede güvenlik güçleri ikinci bir bombanın olabileceği ihtimaline karşılık uzun süre arama çalışmaları yaptı. Saldırıyı düzenleyenlerin yakında olma ihtimali üzerine bölgede operasyon başlatılırken, polis helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.

Patlamanın ardından bölgeden ilk görüntüler:

Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemesi devam ederken, bölgeye sevk edilen ambulanslar da ihtiyaç duyulmadığı için istasyonlarına geri çağrıldı.

Valilik: Olay çok yönlü araştırılmaktadır

Patlamanın ardından Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Karpuzlu Mahallesi mevkiinde saat 13.00 sularında boş bir yük trenin geçişi esnasında el yapımı patlayıcı ile olduğu değerlendirilen bir patlama sonucunda trenin bazı vagonları raydan çıkarak hasar meydana gelmiştir. Meydana gelen olayda ölen veya yaralanan olmamıştır. Olay çok yönlü olarak araştırılmaktadır" denildi.