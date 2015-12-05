Diyarbakır Sur'da çatışma; 1 şehit, 1 yaralı

Diyarbakır'ın 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağı süren merkez Sur ilçesinde çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu. Çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen şehit olan polis memurunun 24 yaşındaki Mustafa Katırcı olduğu açıklandı. İlçede, dün yaşanan çatışmalarda da 1'i ağır 4 polis yaralanmıştı.

DHA'nın haberine göre, hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için polis ve jandarma özel harekat timlerinin ortaklaşa operasyonları devam ediyor. Dün 4 polisin yaralandığı Sur'da bugün de güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışmalar sürdü. Kurşunlu Camii çevresindeki çatışmalarda Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, PKK'lı teröristler tarafından keskin nişancı tüfeği Kanas ile göğsünden vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru doktorların çabalarına rağmen şehit oldu. Çatışmalarda ayağından yaralanan diğer polis memurunun tedavisi ise sürüyor.

Diyarbakır Valiliği’nce, özel harekat polisi Mehmet Katırlı’nın şehit edilmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bugün 15.45 sıralarında Sur ilçesi Kurşunlu Cami içinde bölücü terör örgütü mensuplarının güvenlik güçlerine yönelik ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Katırlı yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur” denildi.

Sokağa çıkma yasağı 4. gününde

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, 2 Aralık Çarşamba günü Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş Mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde saat 05.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bölgede dün de saat 16.30'dan itibaren Dağkapı Meydanı'nda sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sur'un sokağa çıkma yasağı bulunmayan bölgelerinde ise polis kurulan arama noktalarında kontrollerini sıkı şekilde sürdürüyor. Kontrol noktalarının bulunduğu bölgelerde ambulanslar da hazır bekletiliyor. Sur'dan yer yer ise silah ve patlama sesleri duyuluyor.