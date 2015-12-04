Diyarbakır Sur'da çatışma; 1'i ağır 4 polis yaralı

Diyarbakır'ın 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağı süren merkez Sur İlçesi'nde çıkan çatışmalarda 1'i ağır 4 polis yaralandı. Çatışma bölgesinde bazı evlerde çıkan yangına müdahaleye giden itfaye ekipleri, çatışma ortasında kalınca geri çekilmek zorunda kaldı.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin başından vurularak öldürüldüğü, 2 polisin de şehit edildiği merkez Sur ilçesinde, hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK üyelerinin yakalanması için polis ve jandarma özel harekat timlerinin ortaklaşa operasyonları bugün de devam etti. Akşam saatlerinde çıkan çatışmalarda 1'i ağır 4 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatışmaların yaşandığı mahallelerde, boş kalan evlerde yangın çıktığı aktarılırken, Fatihpaşa Mahallesi'nde yanan iki evin itfaiye ekipleri tarafından söndürüşdüğü, yoğun çatışmalardan dolayı itfaiye ekiplerinin diğer yanan evlere müdahale edemediği belirtildi. Çatışmaların ortasında kalan itfaiye ekipleri ayrılmak zorunda kalırken, bölgede çatışmalar yer yer devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, 2 Aralık Çarşamba günü Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş Mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde saat 05.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bölgede dün de saat 16.30'dan itibaren Dağkapı Meydanı'nda sokağa çıkma yasağı getirildi.



