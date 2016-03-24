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"Diyarbakır, Sur esnafına sahip çıkıyor" kampanyası

Çatışmaların başladığı günden bu yana 500 esnafın kepenk kapattığı belirtildi

24 Mart 2016 00:58

Veysi Polat

Diyarbakır’da çatışmaların 105 gün sürdüğü ve halen sokağa çıkma yasaklarının kısmen devam ettiği Sur’da mağdur olan esnaflar için dayanışma kampanyası başlatıldı.

Verilere göre sokağa çıkma yasakları ve çatışmalar nedeniyle Sur’da 20 bin kişi işsiz kalırken, 500 esnaf kepenk kapattı. Geçen hafta çatışmaların sona ermesi ve kesmen bazı mahallerde yasakların kaldırılmasından sonra esnaf işyerlerini açmaya başladı. Diyarbakır Sanayici ve İş insanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal, esnaflarla dayanışmak amacıyla Yönetim Kurulu üyeleriyle tarihi Hasanpaşa Hanı’nda toplarken, ikinci adım Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’ndan geldi.

DTSO Başkanı Ahmet Sayar öncülüğünde başlatılan “Diyarbakır, Sur esnafına sahip çıkıyor” kampanyasında, kent halkına “Alışverişini Sur’da yap” çağrısı yapıldı. Kampanyaya destek veren DİSİAD Başkanı Burç Baysal, "Sur bütün Diyarbakır halkını bekliyor" dedi.

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