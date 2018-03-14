Diyarbakır şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı

Serdar SUNAR- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Dicle ilçesi kırsalında sürdürülen operasyon esnasında PKK\'lı teröristler tarafından daha önce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan 3 asker için uğurlama töreni düzenlendi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı\'ın eşi Hanife Çakı\'nın, \"Yaralı ceylanını sen kime bıraktın? Evladını bana bıraktın ama beni kime bıraktın birtanem? Kime emanet ettin beni? Oğlun büyüsün kanını yerde bırakmayacak\" sözleri yürek burktu.

Dicle ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda PKK\'lı teröristlerin araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık ile Uzman Çavuşlar Fatih Uysal ve Kadir Çakı için Diyarbakır 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, askeri ve mülki erkan, şehitlerin aileleri ve silah arkadaşlarının katıldığı uğurlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardında dua edildi.

\'OĞLUN BÜYÜSÜN KANINI YERDE BIRAKMAYACAK\'

Uğurlama törenine bebeğiyle birlikte katılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı\'nın eşi Hanife Çakı ağıt yaktı. Şehidin eşinin, \"Ağlamayacağım. Seni bırakmayacağım. Seni bırakmayacağım, köyümüze düğünümüze götüreceğim. Bugün bizim bayramımız. Bizim düğünümüz var herkes bizi bekliyor canımın içi. Seni de oğlunu da götüreceğim. Ben daha çok seviyordum seni, daha çok. Ben senin olduğun her yere gelirim. Ben senin peşinde koşarım. Bu, son ayrılığımız demiştin. Son dedin ama son değilmiş, canım içi, birtanem. Bırakma dedim beni. Ben dün o sofraya oturduğum zaman benim kocam şehit olmuş o saatte. Komutanlar eve geldiğinde bir şey olduğunu anladım. Gelmesinler diye kapıyı kitledim ama geldiler. Yaralı ceylanını sen kime bıraktın? Evladını bana bıraktın ama beni kime bıraktın birtanem? Kime emanet ettin beni? Oğlun büyüsün kanını yerde bırakmayacak\" sözleri duygusal anlar yaşattı.

Düzenlenen törenin ardından, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal\'ın cenazesi Antalya\'ya, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı\'nın cenazesi Amasya\'ya, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık\'ın cenazesi Konya\'ya uğurlandı.



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