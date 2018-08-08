Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Burak EMEK-Alev HAMİTOĞULLARI (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR- Şanlıurfa karayolunda 1 minibüs ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Urfa Bulvarı\'nda bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 01 AFR 72 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle 21 BV 380 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada aynı yöne giden 21 AH 087 plakalı minibüs de otomobillere yaklaşık 10 metre kala takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada araçlardan biri hurdaya döndü.

Araçlar, vatandaşların da yardımıyla çekiciyle kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından karayolu ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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