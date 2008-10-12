Diyarbakır saldırısının şifresi çözülüyor

24 saat geçmeden üçü yakalandı, biri aranıyor

Polis okulu servis aracına saldırı: 4 şehit



Diyarbakır'ın Seyrantepe Mevkii'nde 8 Ekim günü polis servis aracına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli deliller elde edildi. Saldırının şifreleri tüm ayrıntılarıyla çözülürken, olayın planlayıcısı, eylem keşfini yapan ve bizzat saldırıya katılan Mehmet Şah Yildeniz'in, Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra örgüte katıldığı ortaya çıktı. 28 yaşındaki Mehmet Şah Yildeniz'in Genç ve Lice kırsalında UHF büyük bantlı 7124 frekanslı cihazdan "Aryen" telsiz koduyla faaliyet yürüttüğü, öncü anlamına gelen (Reber) kod adını kullandığı, Diyarbakır'ın Kulp İlçesi Demirli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, ancak ailesinin Kulp'un Kamışlı Köyü'nün Tahtabeşir Mezrası'nda ikamet ettiği belirlendi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre, Mehmet Şah Yildeniz hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt üyesi olmak suçundan 2 ayrı dava dosyası bulunduğu, bu 2 davanın birleştirildiği ve 2000 yılından beri gıyabi tutuklu olarak yargılandığı ortaya çıktı.PKK'lı Yildeniz'in gıyabi tutuklu olarak yargılandığı davanın iddianamesinde, 1999 yılında Kamışlı Köyü'ndeki evinden "Diyarbakır'a çalışmaya gidiyorum" diyerek ayrıldığı, bu tarihten itibaren ailesinin kendisinden haber alamadığı, ancak istihbarat birimlerince yapılan araştırmada sanığın örgütün dağ kadrosuna katıldığı bilgisine ulaşıldığı, sanığın halen kırsal alanda örgütün dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttüğü, örgüt kamplarında çekilen fotoğraflarının ele geçirildiği, bu nedenle örgüt üyesi olmak suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması isteniyor.Mehmet Şah Yildeniz'in örgütün dağ kadrosuna katıldıktan sonra Irak'ın Kuzey'indeki Hakurk, Hınere, Zap, Haftanin kamplarında askeri ve siyasi eğitim aldığı, daha sonra örgütün "Özel Kuvvetler Gücü" adını verdiği birime seçildiği, bu birim içerisinde özellikle suikast, sabotaj ve bombalı saldırı üzerine branşlaşma adı verilen askeri eğitim aldığı belirlendi.Örgütün askeri kanadı olan HPG'nin Kuzey Irak'ın Behdinan bölgesinde gerçekleştirdiği 4. konferansında 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren "Meşru savunma" adıyla yeniden silahlı eylemlere başlama kararı alması üzerine Mehmet Şah Yildeniz'in 2006 yılında 15 kişilik grupla Zap kampından Diyarbakır kırsalına gönderildiği ve 2 yıldan beri Diyarbakır kırsalında olduğu öğrenildi.Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, 3 Ocak günü Diyarbakır'da askeri servis aracına saldırı düzenlemek isterken çoğu öğrenci 8 sivilin ölümü, 66 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olay nedeniyle örgütün Kuzey Irak'taki ana karargahının Diyarbakır bölge sorumlusundan rapor istediği ardından bu kişiyi sorgulamak üzere Kuzey Irak'a çektiği, Diyarbakır kırsalındaki PKK'lıların bu başarısızlığı telafi etmek için bu kez polis aracına saldırı düzenlemeyi planladıkları bildirildi. PKK'lıların sivillerin tekrar zarar görebileceği gerekçesiyle bu kez uzaktan kumandalı bombalı saldırı yerine aracın doğrudan silahla taranması yönünde karar aldıkları belirlendi.Soruşturmayı yürüten yetkililerin tespitlerine göre, Mehmet Şah Yildeniz'in Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç İlçesi arasında kalan Akdağlar adı verilen bölgenin genel sorumlusu olduğu için eylemi kendisine bağlı olan Berçem, Nujin Erse, Arin, Berhudan, Rezzan Seydi, Rojhat ve Velat Yekcan kod adlı 7 kişilik grupla planladığı, olaydan 1 hafta önce Diyarbakır'a gelerek saldırıyı bizzat kendi koordinesinde gerçekleştirdiği belirlendi. Kış üslenmesine girmeden önce ses getirecek bir eylem yapılması yönünde Mehmet Şah Yildeniz'e eylem talimatı verildiği, saldırı talimatını ise PKK'nın Orta Saha adını verdiği Diyarbakır-Erzurum, Bingöl-Muş, Bitlis, Batman bölgesi genel sorumlusu olan ve halen Diyarbakır kırsalında bulunan Mardin nüfusuna kayıtlı Hakkı kod adlı İskan Akyüz, yardımcısı Koçerin kod adlı Menice Taşan ile Dicle İlçesi kırsalında faaliyet yürüten Silvan nüfusuna kayıtlı sözde Amed Eyaleti Sorumlusu Özgür-Ziya kod adlı Engin Çatak'ın verdiği tespit edildi.Saldırının birinci derece sorumlusu olan ve halen Diyarbakır kent merkezinde olduğu değerlendirilen Yildeniz'in yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.2005 yılında sözde Gabar Dağı sorumlusu olan İskan Akyüz, Batman kent merkezinde de polis otosunun taranması talimatını vermiş, olayda 4 polis şehit olmuştu. Saldırıyı düzenleyen Aydın Tutak ise 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İskan Akyüz'ün adı son olarak Erzincan'ın Kemah İlçesinde bir askeri araca yapılan saldırı sonucu Kurmay Yarbay Mikdat Şamdancı'nın da aralarında bulunduğu 9 askerin şehit edilmesi olayında geçiyordu. Akyüz, 2007 yılı Mart ayından beri Diyarbakır kırsalında faaliyet yürütüyor.Bu arada saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen ve halen gözaltında tutulan Arap Yildeniz, Halis Yildeniz, Murat Yildeniz, Kamile Bayram, Neytullah Bayram, Hüseyin Bayram, Şeyhmus Bayram, Hasan Oyan, Seyithan Narinç'in sorgulamaları sürüyor. Gözaltında tutulan 9 kişinin yarın savcılığa çıkarılacakları kaydedildi.