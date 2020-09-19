Diyarbakır Sağlık Platformu: 4 günde 62 sağlık çalışanı enfekte oldu
19 Eylül 2020 16:06
Diyarbakır Sağlık Platformu, 18 Eylül itibariyle kentte 722 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konulduğunu duyurdu. Verilere göre, 4 gün içerisinde 62 sağlık çalışanı enfekte oldu.
Diyarbakır Sağlık Platformu, kent genelinde enfekte olan sağlık çalışanlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Buna göre kent genelinde 18 Eylül itibariyle toplam 722 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konuldu. Verilere göre en fazla tanı konan sağlık çalışanları hemşire ve ebeler olurken, 8 sağlık çalışanın yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Enfekte olan sağlık çalışanlarının alanları şöyle:
186 hekim/ diş hekimi,
1 diş hekimi klinik yardımcısı,
255 hemşire/ebe,
30 paramedik/ATT,
80 personel, 37 tekniker,
13 otomasyon görevlisi,
14 güvenlik görevlisi,
17 memur,
9 laborant,
4 biyolog,
4 mühendis,
2 müdür,
8 şoför,
1 aşçı,
40 sekreter,
1 raportör,
2 portör,
2 sosyal hizmet uzmanı,
1 çocuk gelişim uzmanı,
1 eczacı
1 işçi ve 1 fizyoterapist”
Diyarbakır Sağlık Platformu, 14 Eylül’de 660 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konulduğunu duyurmuştu. Bugün açıklanan verilere göre, 4 gün içerisinde 62 sağlık çalışanına Covid-19’a tanısı konuldu.