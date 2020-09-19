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Diyarbakır Sağlık Platformu: 4 günde 62 sağlık çalışanı enfekte oldu

19 Eylül 2020 16:06

Diyarbakır Sağlık Platformu, 18 Eylül itibariyle kentte 722 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konulduğunu duyurdu. Verilere göre, 4 gün içerisinde 62 sağlık çalışanı enfekte oldu.

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