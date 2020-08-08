Diyarbakır Sağlık Platformu: 346 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı kondu

Diyarbakır Sağlık Platformu, kentte 6 Ağustos itibarıyla 346 sağlık çalışanına yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğunu, en fazla tanı konan sağlık çalışanlarının ise hemşire ve ebeler olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, ilk vaka açıklandıktan sonraki iki aylık periyotta Covid-19 tanısı alan sağlık emekçisi sayısı 95 iken, 1 Haziran sonrası tedbirlerin kaldırılmasıyla 251 sağlık emekçisi daha tanı aldı. Enfekte olan sağlık çalışanlarının alanlarına ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

“77 Hekim, 12 Diş Hekimi, 1 Diş Hekimi Klinik Yardımcısı, 128 Hemşire/Ebe, 3 Paramedik, 8 Acil Tıp Teknisyeni, 48 Personel, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni, 11 Otomasyon Görevlisi, 5 Güvenlik Görevlisi, 4 Psikolog, 1 Şoför, 1 Aşçı, 10 Sekreter, 10 Anestezi Teknikeri, 5 Radyoloji Teknikeri, 7 Laboratuvar Teknikeri, 1 Ameliyat Teknikeri, 1 Gıda Teknikeri, 1 Elektrik Teknikeri, 2 Sosyal Hizmet Uzmanı, 3 Memur, 3 Sağlık Memuru, 1 Sağlık Bakım Hizmetleri Memuru, 1 Raportör ve 1 Portör enfekte oldu.”

Türkiye genelinde Covid-19 vaka sayısı 238 bin 450'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 813 yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528 olurken toplam iyileşen hasta sayısı da 221 bin 574'e ulaştı.

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