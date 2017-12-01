Diyarbakır pazar günü 8 saat elektriksiz kalacak

DİYARBAKIR, (DHA) - TÜRKİYE Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından Diyarbakır kent merkezi ve kırsal alandaki trafo merkezlerinde yapılacak çalışmaları nedeniyle Diyarbakır\'a 3 Aralık Pazar günü 8 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

TEİAŞ\'tan yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Pazar günü Diyarbakır\'daki trafolarda yapılacak çalışmalardan dolayı saat 06.00 ile 14.00 saatleri arasında kent merkezi ve kırsal alana enerji verilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşların gerekli tedbirlerin almaları konusunda önerilerde bulunulurken, gerekli görüldüğü durumda enerji kesintisinin yapılacağı alanın genişlebileceği bildirildi.

Trafolardaki bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinin yaşanacağından dolayı Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından sağlık merkezleri, hastaneler ve valilik gibi hassas yerlere öncelikli olarak elektrik verileceği öğrenildi.