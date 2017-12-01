T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır pazar günü 8 saat elektriksiz kalacak

DİYARBAKIR, (DHA) - TÜRKİYE Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından Diyarbakır kent merkezi ve kırsal alandaki trafo merkezlerinde yapılacak çalışmaları nedeniyle Diyarbakır'a 3 Aralık Pazar günü 8 saat süreyle elektrik verilemeyecek

01 Aralık 2017 15:22

DİYARBAKIR, (DHA) - TÜRKİYE Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından Diyarbakır kent merkezi ve kırsal alandaki trafo merkezlerinde yapılacak çalışmaları nedeniyle Diyarbakır\'a 3 Aralık Pazar günü 8 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
TEİAŞ\'tan yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Pazar günü Diyarbakır\'daki trafolarda yapılacak çalışmalardan dolayı saat 06.00 ile 14.00 saatleri arasında kent merkezi ve kırsal alana enerji verilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşların gerekli tedbirlerin almaları konusunda önerilerde bulunulurken, gerekli görüldüğü durumda enerji kesintisinin yapılacağı alanın genişlebileceği bildirildi.
Trafolardaki bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinin yaşanacağından dolayı Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından sağlık merkezleri, hastaneler ve valilik gibi hassas yerlere öncelikli olarak elektrik verileceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHATÜRKİYE ElektrikAnonimTEİAŞDiyarbakırAralık PazarAçıklamadaTrafolardakiDicle Elektrik Dağıtım AnonimDEDAŞ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24