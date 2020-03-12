Newroz mitingleri Koronavirüs nedeniyle iptal edildi!

Newroz Tertip Komitesi, birçok ilde yapılması planlanan kitlesel Newroz mitinglerinin Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Azadî Partisi, Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Kürdistan Komünist Partisi (KKP) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-Bakur), 21 Mart’ta kutlanacak Newroz’a ilişkin DTK binasında basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, DTK Eşbaşkanları Leyla Güven ve Berdan Öztürk, Demokratik Bölgesi Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan ve Kürdistani İttifak Çalışması’ndaki Kürt partilerinin temsilcileri katıldı.

Newroz Tertip Komitesi'ndeki partiler tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs vakalarının tüm bölge ülkelerinde görüldüğü gibi, Türkiye‘de de rastlandığı açıklamaları karşısında halklarımızın sağlığını her şeyin üstünde görerek, uluslararası bir etkinlik olan Newroz bayramı kutlamalarına, uluslararası bir katılım olacağı gerçeğinin bilincinde olarak, risk oluşturacağı için tedbir alma amaçlı 2020 Newroz bayramı kitlesel etkinliklerini iptal ettiğimizi halkımıza ve uluslararası topluma duyurmak istiyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Mart 2020 tarihinde ortak bir açıklama yapmış, görkemli, coşkulu ve kitlesel Newroz bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak hazırlık çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurmuştuk.

Ancak tüm insanlık açısından ciddi bir tehdit haline gelen Koronavirüs'ün giderek yaygınlık kazandığı gerçeği karşısında, iki gündür siyasi partiler ve demokratik sivil toplum örgütleriyle birlikte sağduyulu bir karar almak amaçlı tartışma ve değerlendirmeler yaptık.

"AKP hükümetinin ve ona bağlı olarak Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların süreci şeffaf bir biçimde yönetmedikleri, Koronavirüs'ün gelişimi ile ilgili toplumu doğru bilgilendirmedikleri, bu nedenle de alınması gereken tedbirlerin hızlı ve zamanında alınmadığı gerçeğine güçlü bir vurgu yaparak, AKP hükümetinin bu konudaki sorumluluğunu özellikle belirtmek istiyoruz.

"Yürüttüğümüz tartışma ve değerlendirmeler sonucunda, tüm insanlık açısından bir tehdit haline gelen Koronavirüs vakalarının tüm bölge ülkelerinde görüldüğü gibi, Türkiye‘de de rastlandığı açıklamaları karşısında halklarımızın sağlığını her şeyin üstünde görerek, uluslararası bir etkinlik olan Newroz bayramı kutlamalarına, uluslararası bir katılım olacağı gerçeğinin bilincinde olarak risk oluşturacağı için tedbir alma amaçlı 2020 Newroz bayramı kitlesel etkinliklerini iptal ettiğimizi halkımıza ve uluslararası topluma duyurmak istiyoruz."