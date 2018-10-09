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Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonu: 90 gözaltı

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkezli 9 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 151 şüpheliden 90'ı gözaltına alındı

09 Ekim 2018 13:02

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkezli 9 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 151 şüpheliden 90\'ı gözaltına alındı. 
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılıkça yürütülmekte olan 2 ayrı soruşturma dosyası kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması, (sözde toplumsal alan sorumlusu, Kadın Alan Yapılanması (TJA), ideolojik alan, kent meclisleri, kurye işbirlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), basın yayın kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve Siyasi Partiler gibi alanlarına) yönelik Diyarbakır merkezli  toplam 9 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Başsavcılık açıklamasının devamında şöyle denildi:
\"KCK/TM sözcüleri ve terör örgütünün sözde liderinin talimatları doğrultusunda örgüt adına faaliyet gösterdikleri anlaşılan, şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında151 şüpheliden 90 şüpheli gözaltına alınmış 183 farklı adreste gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir.\"
Diyarbakır\'da gözaltına alınanlar arasında, HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı ve pazı parti yöneticileri ile gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi. 

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