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Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi akademik personeli 10 şüpheli gözaltına alındı

08 Kasım 2017 16:16

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi akademik personeli 10 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nce yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli olarak 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğü’nün eski akademik personel ile çalışanlarının ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltna alınırken, yakalanan kişilerin öğretim görevlisi, okutman ve büro memuru kadrolarında oldukları belirtildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, öğretim görevlisi, büro memuru, kütüphaneci ve araştırma görevlisi kadrolarından kişilerin de bulunduğu 9 kişiye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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