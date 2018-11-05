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Diyarbakır merkezli DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı, yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi 

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkezli 11 ilde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı

05 Kasım 2018 21:06

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkezli 11 ilde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 579 bin 608 dolar, 5 bin 300 euro ve 1 milyon 304 bin lira ele geçirildi. 
Operasyonla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başsavcılıkça terörün finansmanı kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans faaliyetlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya gibi ülkelere para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, \"Arama yakalama ve el koyma faaliyetleri sonucunda 24 DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan şahıslarla birlikte 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 euro, 1 milyon 304 bin 885 TL, 124 bin 800 Suriye parası ile birlikte 36 cep telefonu, 18 laptop, 10 hard disk ile birlikte bir çok dijital doküman ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır\" denildi.

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