Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı 

DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR Cumhiriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda Hava Kuvvetleri\'ne mensup 32 muvazzaf askerin de aralarında bulunduğu 46 kişi için gözaltı kararı çıkırıldı. Bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasylonlarda 40 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanma çalışmaları sürüyor.

Cumhiriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması soruşturması kapsamında bugün, Diyarbakır merkezli, İzmir, Balıkesir, İstanbul, Amasya, Antalya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Mersin, Ankara ve Konya olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yönetici konumunda bulunan şahısların, örgüt üyesi devlet memuru olan şahısları bir takım ankesörlü, büfe, market vs. gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar verdiği tespit edildiği belirtilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 32\'si muvazzaf, 12\'si ihraç edilmiş, 2\'si emekli askerden 40\'ı gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerler Diyarbakır\'a getirilirken, diğer 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Askerlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelleri olduğu öğrenildi.