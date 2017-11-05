Diyarbakır Lice'de PKK'lılara ait 25 sığınak bulunarak ihma edildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesi kırsal kesiminde 2 Kasım\'da başlatılan ve 2 gün süren operasyon kapsamında bulunan terör örgütü mensuplarına ait 25 sığınak tespit edildi. İmha edilerek kullanılmaz hale getirilen sığınaklar içerisinde silah, mühimmat, patlayıcı malzemeleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 2 Kasım\'da başlatılan, \'Bayrak-66 Şehit Jandarma Er Mustafa Nergis Operasyonu\'nun dün gece başarı ile tamamlandığı belirtilerek, operasyon kapsamında terer örgütü üyelerine ait 1 doğal mağara ile 25 sığınak tespit edilip kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

\"Lice İlçesi Hedik Köyü Silkito ve Körtan Mezraları ile Bayırlı Köyü Seyrek ve Sağlık Mezraları mülki sınırları içerisinde, 7 ayrı sığınak içerisine gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette tespit edilen jelikan bidonlar içerisinde; 50 kilo amonyum nitrat, 57 adet 5.56 milimetre çapında Ball 855 marka fişek, 1 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 6 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 12 adet kütüklük, 1 adet 100’lük boş Bixi mayonu, 3 adet 50’lik boş Bixi mayonu, 10 adet araç aküsü, 247 adet pil, 6 adet 8’li pil bloğu, 2 adet ışıldak, 1 adet aydınlatma bloğu, 4 adet sırt çantası, 35 adet büyük/küçük boy tüp, 2 adet dikiş makinesi, 5 takım terörist kıyafeti, 1 adet 1.000’lik plastik su tankı ile çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.\"

Operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklarda yine çok miktarda yiyecek ve gıda malzemesi ele geçirildiği belirtilirken, Cumhuriyet Savcısı\'nın talimatı uyarınca yiyecek ve giyim maddeleri yerinde imha edilmiş, mühimmatların muhafaza altına alındığı belirtildi.

Operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında ise, Lice ilçesi Hedik Köyü mülki sınırları içerisindeki 1 konut ve eklentilerinde yapılan adli ve temas arama faaliyetinde ise, 6 bin kök kenevir bitkisi, 638 kilo 15 gram kubar ve 105 kilo 95 gram toz olmak üzere, piyasa değeri 9.768.500 TL olan toplam 744 kilo 10 gram esrar maddesi ele geçirildiği de açıklandı.

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