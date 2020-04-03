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İHA: Lice’de hayvan otlatırken bulduğu cismin patlaması üzerine yaralanan 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak yaşamını yitirdi

03 Nisan 2020 12:15

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 'yerde bulup oynadığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk', hayatını kaybetti.

Lice'nin Serince Mahallesi'nde meydana gelen olay, İHA'nın geçtiği bilgilere göre şöyle meydana geldi:

"Hayvan otlatan 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak, yerde bulduğu cisimle oynamaya başladı. Cismin patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi."

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