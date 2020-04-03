İHA: Lice’de hayvan otlatırken bulduğu cismin patlaması üzerine yaralanan 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak yaşamını yitirdi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 'yerde bulup oynadığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk', hayatını kaybetti.
Lice'nin Serince Mahallesi'nde meydana gelen olay, İHA'nın geçtiği bilgilere göre şöyle meydana geldi:
"Hayvan otlatan 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak, yerde bulduğu cisimle oynamaya başladı. Cismin patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi."