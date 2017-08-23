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Diyarbakır Kulp İlçesi'ndeki operasyon tamamlandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya karşı 20 Ağustos'ta başlatılan operasyonun başarı ile tamamlandığı açıklandı

23 Ağustos 2017 13:02

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK\'ya karşı 20 Ağustos\'ta başlatılan operasyonun başarı ile tamamlandığı açıklandı. Operasyonda 2\'si ölü 4 terörist ele geçirilirken, silah ve mühimmat ile yaşam malzemesi bulundu.
Valilik açıklamasında, 20-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyet sonucunda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 teröristin de sağ olarak yakalandığı ifade edilerek, \"Operasyonda, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 termal piton dürbün, 15 AK-47 Kalaşnikof  şarjörü, 4 el bombası, bin 300 muhtelif fişek, 1 Yeasu marka el telsizi, çok sayıda yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Kulp Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

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