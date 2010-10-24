-DİYARBAKIR ''KRALİÇE LEAR''I KONUK EDECEK DİYARBAKIR (A.A) - 24.10.2010 - Diyarbakır, ''Kraliçe Lear'' oyununa ev sahipliği yapacak. Eugene Stickland'ın yazdığı, başrolünü ve yönetmenliğini usta oyuncu Yıldız Kenter'in üstlendiği ''Kraliçe Lear'', 10 Kasımda Diyarbakırlı sanatseverlerle buluşacak. Dekor ve kostümü Osman Şengezer'e, ışığı Cem Yılmazer'e, ait oyunda Kenter'e Sedef Şahin ile Feride Berin Varol eşlik ediyor. Yaşlılığın gençlikle büyümesi, umarsız gençliğin ise bir ihtiyarla hayatı tanıyıp umudu keşfetmesinin anlatıldığı oyun, 10 Kasımda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesinde izlenime sunulacak.