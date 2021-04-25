Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler belirlendi

Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından 1-4 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek olan 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde finale kalan 20 film belirlendi.

Festivalin direktörlüğünü üstlenen Dernek Başkanı yönetmen Serhat Gönen, festivale belgesel ve kurmaca kategorilerinde toplam 2 bin 25 başvuru yapıldığını söyledi.

1-4 Haziran tarihinde Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak festivalde 10’u uluslararası olmak üzere 30 filmin gösteriminin yapılacağını ve toplamda 14 dalda ödül verileceğini ifade eden Gönen, "Festivale gösterilen yoğun ilgi nedeniyle yönetmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her biri kendi alanında çok güzel filmlerdi. Ön jürimiz tarafından finale kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Rekor sayıda başvuru yapıldı

Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneğinin geçen yıl şubat ayında start verdiği organizasyon için başvurular mart ayında başladı.

Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan festival, pandemi nedeniyle ertelenirken, ancak online devam edilen başvurularda çok sayıda başvuru alındı. Başvuruların bin 266’sı uluslararası gösterim, 587’si kurmaca, 172 belgesel kategorisinden oldu.

Etkinlikte, 30 filmin gösteriminin yapılacağı, 14 kategoride ödül verileceği belirtildi. 1-4 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan festival kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde 10’u uluslararası olmak üzere 30 filmin gösterimi yapılacak. Festivalde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi senaryo, en iyi sanat yönetmeni olmak üzere toplamda 14 dalda ödül verilecek.

Finale kalan filmler

Belgesel ve kurmaca film dalında ön jüri üyeliğini Doç. Dr. Zehra Yiğit, Zehra Karadağ, Hayri Çölaşan, Aslı Bankoğlu, Berfin Demirat ve Kaan Yılmaz’ın yaptığı değerlendirmede ulusal kısa film belgesel finalistleri, Arjin Civan Şahin - Uzaklarda, Batuhan Kurt - Kurbağa Avcıları, Bekir Ata ve Adnan Yaşar - Boşver Diyarbakır, Fatih Ertekin - Yaylacı, Haydar Demirtaş - Ayak İzi, Turgay Kural - Ada, Osman Çakır - Acil Çırak Aranıyor, Tolunay Tekmek - Pembe Kimlik, Uğur Ersöz ve Oğuzhan Yıldız - Uçan Adam, Volkan Güney Eker - Bıraktığın Yerden filmi oldu.

Ulusal kısa film kurmaca finalistleri ise Gökalp Gönen - Avarya, Hatice Aşkın - App, Kasım Ördek - Yağmur Olup Şehre Düşüyorum, Murat Çetinkaya - Sonsuz, Mehmet Parmaksız - Hepsi, Yılmaz Özdil - Ağır Yük, Necdet Yiğit - Karanlık, Ömer Ferhat Özmen - Karganın Aşınan Gagası, Ramazan Kılıç - Servis, Yusuf Akbal - Kabak filmi oldu. (DHA)