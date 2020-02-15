Diyarbakır kayyımı, 324 bin liralık “dekoratif şehir aydınlatmaları” işini 1 milyon 200 bin liraya yaptırmış

Diyarbakır kayyımı Hasan Basri Güzeloğlu'nun 324 bin TL'lik "dekoratif şehir aydınlatmaları" işini 1 milyon 200 bin TL'ye verdiği ortaya çıktı. Pazarlık usulü yöntemiyle yapıla ihaleyle, şehrin 6 noktasına 12 dekoratif aydınlatma yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyım Hasan Basri Güzeloğlu, Kamu İhale Kanunu'nda deprem, sel gibi olağanüstü hallerde mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla öngörülen “21/B-Pazarlık Usulü”nü kullanarak kente dekoratif şehir aydınlatmaları yaptırdı. İki reklam şirketinin davet edildiği ihalede, 1 milyon 222 bin TL ve 1 milyon 210 bin TL teklifler verildi. İhale ilanında dokümanlar bölümünün boş bırakıldığı ve teknik şartname verilmediği belirtildi.

Urfa Yolu, Seyrantepe Köprülü Kavşağı, havaalanı, otogar, Ofis Altgeçit ve Alipınar Köprüsü’ne, dekoratif şehir aydınlatması olarak bilinen 12 ışıklı yazılama yaptırıldı. Üzerinde “Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır” ve “UNESCO Kültür Mirası Şehir Diyarbakır” yazılan dekorlara harcanan para kentte tepki çekti.

Toplam ücret 324 bin lira

Reklam şirketlerinin, santimetresini 6 TL’ye yaptığı ışıklı yazılamaların kentin 6 noktası için belediyenin 1 milyon 210 bin TL gibi bir ödenek çıkarması sektörde iş yapan firmalarda da tartışma konusu oldu. Reklam şirketleri, ışıklandırmalı yazılama harflerinin ücretini 750 TL olduğunu kaydediyor. “Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır” ve “UNESCO Kültür Mirası Şehir Diyarbakır” yazılamasında yer alan 72 harf, 750 TL'den 54 bin TL'ye tekabül ediyor. Kentin 6 noktasında yapılan yazıllamalardaki harf sayılarının toplam ücreti ise 324 bin TL'ye tekabül ediyor. Pazarlık usulü verilen ihale rakamına göre, ışıklandırmada kullanılan her harfin maliyeti 2 bin 800 TL ediyor. (MA)