Diyarbakır kayyımı, 25 işçi ve memuru ihraç etti

Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde (DBB) daha önce açığa alınan 55 memur ve işçiden 25'i ihraç edildi.

DBB'nin ilk kayyımı Cumali Atilla tarafından açığa alınan ve Halkların Demokratik Partisinin (HDP) belediyeyi kazanmasıyla birlikte görevlerine iade edilen 55 memur ve işçi, 19 Ağustos 2019’da belediyeye kayyım atanan Hasan Basri Güzeloğlu tarafından yeniden açığa alınmıştı. Kayyım yönetimi, açığa alınan 55 memur ve işçiden 25’ini ihraç etti.

İhraçlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun geçici 35’inci maddesindeki “terörle irtibatlı ve iltisaklı” suçlamasına dayandırıldı.

22 Eylül’de de benzer gerekçeyle 8 işçi ve memur ihraç edilmişti. Son ihraçlarla birlikte sayı 33’e yükseldi.

Açığa alınan 22 işçi ve memur hakkında başlatılan soruşturma ise sürüyor. (MA)