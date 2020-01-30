Diyarbakır Kayyımı, 1.6 milyon liralık DEDAŞ yatırımını belediye kasasından karşılamış

Sayıştay, 2018 denetimleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini inceledi. Söz konusu yılda kayyım yönetiminde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde enerji şirketlerinin yatırımlarının karşılandığı ortaya çıktı. 2013 yılında özelleştirilen Dicle Elektrik’in yaptığı 1 milyon 644 bin 217 TL tutarında yatırım belediyenin kasasından karşılandı. Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan şirketlerden her yıl alınması gereken elektrik üretim lisans harçlarını da tahsil etmeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehirde kaç adet hidroelektrik kaynaklı elektrik üretim tesisin bulunduğunu dahi bilmiyor.

Evrensel'den Uğur Zengin ve İnanç Yıldız'ın haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında özelleştirilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin 2018 yılı içinde 17 adet, 2014 yılından beri toplam 39 adet ve güncellenmemiş 1 milyon 644 bin 217 TL tutarında yatırımın giderlerini karşıladı.

4 yılda 2.3 milyon lira

Sayıştayın belediyeden savunma istemesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2014-2018 döneminde yapılan 62 adet trafonun maliyet çalışmasının yapılmış olduğu, toplamda 2 milyon 304 bin 761 TL yatırım giderlerinin tahsilatı ve trafoların devri için Dicle Elektrik’e talep iletti. Ancak şirket yazıya cevap vermedi.

Sayıştay, 'faizi ile al' dedi

Şirketin talebe cevap vermemesi üzerine, “Bulguda belirtilen mevzuat gereğince, gerçekleştirilen dağıtım tesis giderlerinin, ilgili şirketle uzlaşılan güncellenmiş maliyet tutarları üzerinden tahsil edilmesi gerekir” diyen Sayıştay, gerekli takibatın yapılıp yapılmadığını takip eden denetimlerde izleyecek.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Dicle EDAŞ) özelleştirme ihalesini 387 milyon dolarla İşkaya Doğu Ortak Girişim Grubu 2013 yılında kazanmıştı.

Diyarbakır’da 4’ü kamu kuruluşuna, 3’ü özel şirketlere ait 7 hidroelektrik santrali, Büyükşehir Belediyesine ödemesi gereken harcı ödemedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi harç alması gereken şirketleri tespit dahi etmedi. İl sınırları içerisinde kaç tane hidroelektrik kaynaklı elektrik üretim tesisinin bulunduğunun tespit etmeyen belediyenin, bu santrallerden hangilerinin özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödediği hangilerinin ödemediğini bilmediği de ortaya çıktı.

Belediye, Sayıştay incelemesi üzerine Enerji Piyasası Düzenlenme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına, Diyarbakır’da bulunan hidroelektrik santrallerinin isim, adres bilgi ve belgelerini sordu. Belediye, söz konusu belgelerin belediyeye iletilmesinin ardından çalışmalara başlanacağını belirtti.

2016 yılında kayyım atanmıştı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, 1 Kasım 2016’da Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla kayyım olarak atanmıştı. Atilla, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar belediyeyi yönetmiş ve AKP adayı olduğu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde seçimi kaybetmişti. Mart ayında seçimi kazanan HPD’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Selçuk Mızraklı ve Hülya Uyanık, 2019 Ağustos ayında görevden alınmış ve Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu belediyeye kayyım olarak atanmıştı.