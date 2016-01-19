Diyarbakır itfaiyesi: Çınar'da 25 vatandaşı kurtardık

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde PKK'nın bombalı araç saldırısından sonra çıkan yangına zamanında müdahale etmediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile ilgili yazılı açıklama yapan Daire Başkanı Hakkı Bilici suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Bilici, çatışma koşulları sürerken enkaz altından ve alevlerin içinden 25 kişi kurtarıldığını söyledi.

DHA’dan Ahmet Ün’ün haberine göre, Çınar'da 13 Ocak günü meydana gelen bombalı saldırı ardından çıkan yangına yeterli müdahale etmedikleri gerekçesiyle Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Çınar Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri hakkında soruşturma başlattı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hakkı Bilici, soruşturma açıldığına dair evrakın kendilerine henüz tebliğ edilmediğini, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın basına yaptığı açıklama üzerine durumdan haberdar oldukları söyledi.

Olumsuz koşullara rağmen görevlerini yapmakla yükümlü olduklarını, mesleğini icra eden itfaiyecilerin insanların dili, dini, ırkı ve cinsiyetini düşünmediğini ifade eden Daire Başkanı Bilici, "Mesleğin kutsallığına inanmış insanlar olarak, görevlerimizi kesintisiz sürdürüp, ihtiyaç duyan canlıların imdadına canımız pahasına koşuyoruz. Görevimiz buyken bizim görevimizi ihmal ettiğimiz gibi bir düşünce nasıl hasıl olabilir? Aklımız ermiyor" dedi.

“İhmal söz konusu değil”

Çınar'da, 13 Ocak tarihinde meydana gelen patlamanın hemen ardından olay yerine ulaştığını, 11 itfaiye aracı, 2'si şube müdürü olmak üzere toplam 37 personelle yangına müdahale edildiğini kaydeden Bilici, ekiplerin zamanında, hiçbir ihmale yer vermeden, kusursuz çalışarak görevini eksiksiz yerine getirdiğini savundu.

Çatışmaların devam etmesine rağmen, olay yerine 6 dakika içerisinde gidildiğini belirten Bilici, dakika dakika olay bilgilerini paylaştı:

23.32: Sivil bir vatandaşın Çınar Emniyet Müdürlüğü'nde alevlerin olduğu yönündeki ihbarı.

23.33: İhbarın teyidi ve İtfaiye Çınar ekiplerinin olay yerine intikali.

23.34: İtfaiye Yenişehir Grup Amirliği'nden 2 itfaiye aracı ve 7 personelin olay yerine çıkışı.

23.40: Çatışmaların devam ettiği esnada İtfaiye Çınar ekiplerinin olay yerine varıp ilk müdahaleye başlaması.

23.41: Çınar ekiplerinin takviye isteği doğrultusunda Bismil ve Bağlar Grup Amirliklerinden 2'si merdivenli araç olmak üzere 3 yangın aracı ve 9 personelin olay yerine sevk edilmesi.

23.55: Olay yerine intikal eden Yenişehir grubumuzun arama kurtarma ekibi talebi üzerine Kayapınar Grubumuzdan 3 adet çok amaçlı yangın aracı ve 9 personel; Yenişehir Grubumuzdan 1 adet merdivenli araç olmak üzere 2 yangın aracı ile 2'si şube müdürü olmak üzere toplam 19 personelin olay yerine sevki."

Bilici, ekiplerin çalışma sonuçlanıncaya kadar olay yerinde yangın ve arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini anlatırken, "Söz konusu olaya yapılan müdahalede enkaz altında ve yangına maruz kalan yaklaşık 25 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından canlı olarak kurtarılmıştır" diye konuştu.

Bilici, olay esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ile Vali Yardımcısını sürekli bilgilendirdiklerini, herhangi bir kusur ve ihmal olmadığını ekledi.