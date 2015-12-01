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Diyarbakır İş Konseyi: Tahir Elçi’nin kaldığı yerden devam edeceğiz, operasyon istemiyoruz

“Ölümlerin kimseye kazancı olmayacaktır”

01 Aralık 2015 13:01

Veysi Polat

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesinden sonra olağanüstü toplanan Diyarbakır İş Konseyi, "Tahir Elçi’nin kaldığı yerden devam edeceğiz, operasyon istemiyoruz" açıklamasında bulundu. Diyarbakır İş Konseyi, yarın Elçi’nin öldürüldüğü yere karanfiller bırakıp çatışmaların sona ermesi için çağrı yapacak.

Aralarında Diyarbakır Ticaret Odası, Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve Diyarbakır İşinsanları Derneği’nin de bulunduğu 17 kurumdan oluşan Diyarbakır İş Konseyi, dün akşam Tahir Elçi’nin öldürülmesi gündemiyle toplandı. T24’e konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Elçi’nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare önüne karanfil bırakacaklarını belirterek, “Sayın Tahir Elçi, katledilmeden önce barış ve kardeşlik mesajı vermişti. Bizler de kaldığı yerden devam edeceğimizi deklare edeceğiz. Çatışma ve operasyon istemiyoruz. Diyalog sürecine dönülmesi gerektiğini belirteceğiz. Tahir beyin de isteği buydu. Ölümlerin kimseye kazancı olmayacaktır” dedi.

Diyarbakır İş İnsanları Derneği Başkanı Burç Baysal, toplantıda faillerin bulunması, soruşturmanın hızlı ve sağlıklı yürümesi için baskı yapma yönünde karar aldıklarını söyledi.

Diyarbakır İş Konseyi, yarın saat 11.00’de Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklamasından sonra Tahir Elçi’nin düştüğü yere karanfiller bırakacak.

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