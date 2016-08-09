Diyarbakır iş dünyasından bankalara isyan!

Diyarbakır'daki iş çevreleri, Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (DİSİAD) "Kent Markaları'nı Tanıtma Programı" çerçevesinde 12 milyon dolarlık yatırımla açılan Yeşil Ambalaj Fabrikası ziyaretinde bir araya geldi.

Diyarbakır OSB'de gerçekleşen ziyarete DİSİAD Başkanı Burç Baysal, DTSO Başkanı Ahmet Sayar, DOGÜNKAD Başkanı Nevin İl, DOGÜNSİFED Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, DOSİAD Başkanı Aziz Özkılıç, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, GÜNTİAD Başkanı İhsan Oğurlu ile çok sayıda banka müdürü ve iş insanları katıldı.

"Zor bir süreçten geçiyoruz"

DİSİAD Başkanı Baysal, yatırımcının son bir yılda zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, finansa erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Özellikle bankacılık sektörünün uygulamalarının ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirten Baysal, "Bu kadar çatışmalı ortamda ve işsizliğin had safhaya oluştuğu bir dönemde böylesi bir yatırım değerli ve önemlidir. Buradaki finans kuruluşlarının da bu yatırım sahiplerine destek olması gerekir. Bu işletmeleri var etmek önemlidir" dedi.

"Finansa ulaşmada sorun var"

DOGÜNSİFED Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu ise "Zor bir dönemde yatırım yapma kararı ateşten gömleği giymektir. Biz bunun ceremesini çekiyoruz. Genel müdürlükler düzeyinde sıkıntılar yaşanıyor bankacılar açısından. Verdikleri krediyi risksiz geri alabilmenin yollarını arıyorlar. Bölgedeki asıl sorun bölgedeki yatırımcının finanse erişim sorunudur. Bankaların genel politikası yatırımcıya kolaylık sağlamıyor ne yazık ki. Bankacılık sektörü ile ilgili olarak sorunları hükümet yetkililerine aktardık. Onlar şikayet diye algılıyor ama burada negatif yaklaşım var. Çok kötü dönemler yaşadık. 7 Haziran sonrası çatışmalar hendek ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle ekonomi dibe vurmuştu, şimdi de darbe girişimi yaşandı. Oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Bölgedeki yatırımcıların önünü açan adımlar artırılmalı" diye konuştu.

"Konuyu hükümete ilettik"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar da iş dünyasının zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye olağanüstü bir süreci yaşıyor ancak biz bölge olarak 1 yılı aşkın bire süredir bu zor süreci yaşıyoruz. Bu süreçte Diyarbakır iş dünyasının hakkını teslim etmek istiyorum. Eksikliklerimiz olmasına rağmen bir araya gelerek kentin ekonomisini ayakta tutmaya, sorunları hükümete ve finans kuruluşlarına iletmeye çalıştık. Bunlardan öncelikli olanı finansa erişim noktasında bankacılık sektörü oldu. SPK ve BDDK başkanlarıyla görüştük. Kısmen taleplerimiz karşılık buldu ancak istediğimiz birçok talepte yerine getirilmiş değil."

"Arsa bedeli değerinden düşük"

Diyarbakır'da yatırım için girişim ruhu olduğunu ancak sermaye yaratma konusunda ciddi sıkıntılar olduğu belirten DOSİAD Başkanı Aziz Özkılıç, bankacılık sektörünü eleştirdi. Özkılıç, "Diyarbakır OSB'de arsa ekspertiz değeri metrekareye 50 TL. Antep'te ise metrekare 200 dolar değer biçiliyor. Bu çifte standarttır. Bu ekspertiz anlayışıyla yatırım yapamazsınız. Arsa değeri burada çok düşük. Bu topraklarının değeri belirlenen değerin 3-4 katıdır. Bu sıkıntılı süreçte pozitif adımların olması gerekir" dedi.

12 milyon dolarlık yatırım

12 milyon dolarlık yatırımla Yeşil Ambalaj Oluklu Mukavva Koli Fabrikası'nı kuran işadamı Engin Yeşil, aylık 4 bin 500 ton karton üretimiyle iç ve dış pazarda iddialı olduklarını söyledi. Yeşil, açıklamadan sonra ziyaretçilere fabrikayı gezdirdi.