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Diyarbakır iş camiası: Gelişmelerden kaygılıyız

15 STK'dan ortak açıklama...

29 Ekim 2016 20:07

Veysi Polat

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, DOGÜNSİFED, DİSİAD ve DİKAD'ın da aralarında bulunuduğu 15 kurum, ortak bir açıklama yaparak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını ve siyasetçilere yönelik silahlı saldırıları kınadı.

15 kurum adına yapılan açıklamada, ülkenin zor bir süreçten geçildiği ve iş camiası olarak gelişmelerden kaygılı olunduğu ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi: 

"Hem ülke olarak, hem bölge olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler iş camiası olarak son gelişmelerden ciddi bir şekilde kaygı duyuyoruz. Hepimizin bildiği üzere Diyarbakır Büyükşehir Eşbaşkanları gözaltına alınmışlardır. Böylesi bir tutum demokratik sivil siyaset alanlarını daraltmakta, sivil siyasete olan inancı zayıflatmaktadır. Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz sorunları daha da derinleştirmektedir.

Bizler aşağıda imzası olan iş camiasının sivil toplum örgütleri olarak şunu ifade etmek isteriz ki; 

Siyasal görüşleri ne olursa olsun bölgemizde sivil siyaset yapanlara dönük silahlı saldırı, operasyon ve tutuklamaları doğru bulmadığımızı açıkça belirtmek isteriz. Bu türden girişimler ve tutumlar toplum olarak ihtiyacımız olan diyalog kanallarını tıkamakta, sorunlarımızı içinden çıkılamaz bir hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Geçmişte yaşadığımız deneyimler bunu bize göstermiştir. Bu açıdan herkesi ve her kesimi sağ duyulu davrnmaya davet ediyor ve toplumu geren bu gözaltı kararının bir an önce son verilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz."

Metine imza atan kurum ve kuruluşlar şöyle:

1-DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
2-DİYARBAKIR TİCARET BORSASI
3-DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
4-DOGÜNSİFED
5-DİSİAD
6-GÜNSİAD
7-DİYARBAKIR MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
8-DOSİAD
9-DİKAD
10-DOGÜNKAD
11-GÜNGİAD
12-TESDER
13-GÜNTİAD
14-DMD
15-OSGİAD
 

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