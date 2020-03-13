Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı: Koronavirüs'ü Allah'tan nimet olarak görüyorum; gözümle görmediğime inanmam diyenlerin düşüncelerini patlattı

Diyarbakır’da cuma namazında hutbe veren İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, yeni tip Koronavirüs'e ilişkin, "O küçücük, gözle görünmeyen virüs, gözümle görmediğime inanmam diyenlerin ideolojilerini, düşüncelerini elinde patlatmış oldu" dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Ulu Camii'ndeki cuma namazında hutbe veren İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, Koronavirüs'e ilişkin konuştu. Koç, "O küçücük, gözle görünmeyen virüs, birçok insanın peşinden koştuğu görüşü, ideolojiyi, düşünceyi yerle bir etti. Hani diyorlar ya gözümle görmediğime inanmam, madem ki görmediğin şeye inanmazsın, bu virüse niye inanırsın" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs'le tüm dünyanın mücadele ettiğini söyleyen Koç, "Bu virüsü ben Allah’tan bir nimet olarak görüyorum ve bu virüsle mücadele etmenin en etkili yolu, temizlik olduğunu bize anlatıyor. İlacı bulunana kadar temizliğe dikkat edin. Günde en az 5 defa ellerinizi yıkayın. Diş ve ağız temizliğine dikkat edin" dedi.

Temizlik konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Koç, beş vakit namaz ve abdestin önemine dikkat çekerek, "Bundan bin 400 sene önce henüz daha hijyenin ne olduğu bilinmeden, 'yemekten önce ellerinizi yıkarsanız sağlıklı olursunuz, yemekten sonra ellerinizi yıkarsanız, yediğiniz yemeğin bereketini görürsünüz' diyen bir peygamberin ümmeti, elhamdülillah bugün bu belayı da en hafif hasarla atlatır" ifadelerini kullandı.



